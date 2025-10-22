General Motors створили бюджетний міський електромобіль за $5600 (фото)

У Китаї дебютував новий Wuling Aishang A100C. Компактний дешевий електромобіль має запас ходу 220 км.

Електромобіль Wuling Aishang A100C виходить на китайський ринок за ціною від 39 800 юанів ($5600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Aishang A100C — субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Запас ходу Wuling Aishang A100C становить 220 км Фото: CarNewsChina

Габарити Wuling Aishang A100C:

довжина — 3285 мм;

ширина — 1708 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 1980 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється незвичним дизайном із плавними формами кузова і півкруглими фарами.

Попри компактні розміри, авто є чотиримісним. Об'єм його багажника становить 106 л у звичайному стані та 882 л – зі складеними задніми кріслами. Хоча електромобіль Wuling Aishang A100C є бюджетною моделлю, він отримав цифрову панель приладів, центральний тачскрін та кондиціонер.

Об'єм багажника складає 106-882 л Фото: CarNewsChina

Новий Wuling Aishang A100C оснащений мотором на 51 к. с. та 83 Н∙м. Батарея ємністю 17,65 кВт∙год забезпечує запас ходу 220 км.

До речі, нещодавно дебютував електрокросовер Wuling за $9000 із запасом ходу 400 км.

Також Фокус розповідав про бюджетний сімейний мінівен Wuling за $10 800.