General Motors створили бюджетний міський електромобіль за $5600 (фото)

Aishang A100C
Wuling Aishang A100C — 3,3-метровий міський електрокар | Фото: CarNewsChina

У Китаї дебютував новий Wuling Aishang A100C. Компактний дешевий електромобіль має запас ходу 220 км.

Електромобіль Wuling Aishang A100C виходить на китайський ринок за ціною від 39 800 юанів ($5600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Aishang A100C — субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Wuling Aishang A100C
Запас ходу Wuling Aishang A100C становить 220 км
Фото: CarNewsChina

Габарити Wuling Aishang A100C:

  • довжина — 3285 мм;
  • ширина — 1708 мм;
  • висота — 1550 мм;
  • колісна база — 1980 мм.
Салон Wuling Aishang
На передній панелі встановили два екрани
Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється незвичним дизайном із плавними формами кузова і півкруглими фарами.

Попри компактні розміри, авто є чотиримісним. Об'єм його багажника становить 106 л у звичайному стані та 882 л – зі складеними задніми кріслами. Хоча електромобіль Wuling Aishang A100C є бюджетною моделлю, він отримав цифрову панель приладів, центральний тачскрін та кондиціонер.

Багажник Wuling Aishang A100C
Об'єм багажника складає 106-882 л
Фото: CarNewsChina

Новий Wuling Aishang A100C оснащений мотором на 51 к. с. та 83 Н∙м. Батарея ємністю 17,65 кВт∙год забезпечує запас ходу 220 км.

До речі, нещодавно дебютував електрокросовер Wuling за $9000 із запасом ходу 400 км.

Також Фокус розповідав про бюджетний сімейний мінівен Wuling за $10 800.