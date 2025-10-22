General Motors создали бюджетный городской электромобиль за $5600 (фото)

В Китае дебютировал новый Wuling Aishang A100C. Компактный дешевый электромобиль имеет запас хода 220 км.

Электромобиль Wuling Aishang A100C выходит на китайский рынок по цене от 39 800 юаней ($5600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wuling Aishang A100C — субкомпактный электрический хэтчбек для города. Как и другие модели марки, он создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.

Запас хода Wuling Aishang A100C составляет 220 км Фото: CarNewsChina

Габариты Wuling Aishang A100C:

длина — 3285 мм;

ширина — 1708 мм;

высота — 1550 мм;

колесная база — 1980 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар Wuling Aishang A100C отличается необычным дизайном с плавными формами кузова и полукруглыми фарами.

Важно

Несмотря на компактные размеры, авто является четырехместным. Объем его багажника составляет 106 л в обычном состоянии и 882 л — со сложенными задними креслами. Хотя электромобиль Wuling Aishang A100C является бюджетной моделью, он получил цифровую панель приборов, центральный тачскрин и кондиционер.

Объем багажника составляет 106-882 л Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Aishang A100C оснащен мотором на 51 л.с. и 83 Н∙м. Батарея емкостью 17,65 кВт∙ч обеспечивает запас хода 220 км.

Кстати, недавно дебютировал электрокроссовер Wuling за $9000 с запасом хода 400 км.

Также Фокус рассказывал о бюджетном семейном минивене Wuling за $10 800.