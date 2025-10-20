Представлен новый электрокар Zeekr 7X: он способен проехать 800 км без подзарядки (фото)

Представлен новый Zeekr 7X 2026 модельного года. Электрический кроссовер заряжается значительно быстрее, а его запас хода вырос до 800 км.

Электромобиль Zeekr 7X прошел модернизацию и уже доступен для предварительного заказа в Китае, а на рынок выйдет до конца года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В 2026 году электрокроссовер начнут экспортировать. Цена Zeekr 7X пока не объявлена, но она не должна существенно измениться. Для справки: в Китае электрокар стоит от 230 000 юаней ($32 300), а в Украине — от 1 688 850 гривен ($40 500).

Запас хода электрокара достигает 800 км Фото: Zeekr

Новый Zeekr 7X не изменился внешне и внутри — ему лишь расширили палитру цветов кузова и вариантов внутренней отделки. Электрокроссовер сохраняет обтекаемый силуэт с выраженным "носом", а в его салоне установлены два экрана на передней панели.

Відео дня

Важно

В Украине появился недорогой семейный электрокар Zeekr с запасом хода более 800 км (фото)

Основное внимание уделили "начинке" Zeekr 7X. Электрокар получил новую систему полуавтономного движения G-Pilot H7 и 900-вольтную архитектуру, которая позволяет сверхбыструю зарядку на 80% всего за 10 минут.

Комплектацию пополнила новая система полуавтономного движения Фото: Zeekr

Новый Zeekr 7X 2026 предложат в трех версиях:

задний привод, один мотор на 496 л. с., 5,4 с до 100 км/ч, батарея на 75 кВт∙ч, запас хода 620 км;

задний привод, один мотор на 496 л. с., 5,1 с до 100 км/ч, батарея на 103 кВт∙ч, запас хода 802 км;

полный привод, два мотора на 784 л. с., 2,98 с до 100 км/ч, батарея на 103 кВт∙ч, запас хода 715 км.

Кстати, недавно дебютировал обновленный электромобиль Zeekr 001, который заряжается еще быстрее.

Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере Hyundai с запасом хода 720 км.