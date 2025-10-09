Всего 7 минут: новый электромобиль Zeekr 001 2026 демонстрирует рекордно быструю зарядку

Новый Zeekr 001 не только стал мощнее и имеет больший запас хода, но и заряжается значительно быстрее. Электрокар поддерживает мегаваттную зарядку.

Обновленный электромобиль Zeekr 001 2026 заряжается быстрее всех серийных моделей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Zeekr 001 получил 900-вольтную архитектуру и современную батарею емкостью 95 кВт∙ч, которая поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 1140 кВт.

Быстрая зарядка Zeekr 001 на 80% занимает всего 7 минут Фото: Zeekr

В таком режиме зарядка на 10-80% занимает всего 7 минут, то есть она не намного дольше заправки бензинового авто. Ни один серийный электромобиль пока не способен заряжаться настолько быстро.

Запас хода Zeekr 001 с этой батареей составляет 710 км. Полноприводная 912-сильная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,83 с и развивать 280 км/ч.

Электромобиль Zeekr 001 2026 можно заказать и с более крупной батареей на 103 кВт∙ч. Запас хода в этом случае составляет 762 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 10 минут.

Конечно, для столь быстрой зарядки требуется оборудование соответствующей мощности. Впрочем, в Китае уже начали устанавливать сверхскоростные зарядные станции на 1300 кВт.

