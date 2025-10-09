Усього 7 хвилин: новий електромобіль Zeekr 001 2026 демонструє рекордно швидку зарядку

Новий Zeekr 001 не тільки став потужнішим і має більший запас ходу, але й заряджається значно швидше. Електрокар підтримує мегаватну зарядку.

Оновлений електромобіль Zeekr 001 2026 заряджається найшвидше з усіх серійних моделей. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Zeekr 001 отримав 900-вольтну архітектуру та сучасну батарею ємністю 95 кВт∙год, яка підтримує надшвидку зарядку потужністю до 1140 кВт.

Швидка зарядка Zeekr 001 на 80% займає усього 7 хвилин Фото: Zeekr

У такому режимі зарядка на 10-80% займає всього 7 хвилин, тобто вона не набагато довша за заправку бензинового авто. Жоден серійний електромобіль наразі не здатен заряджатися настільки швидко.

Запас ходу Zeekr 001 із цією батареєю становить 710 км. Повнопривідна 912-сильна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,83 с і розвивати 280 км/год.

Електромобіль Zeekr 001 2026 можна замовити і з більшою батареєю на 103 кВт∙год. Запас ходу в цьому випадку становить 762 км, а швидка зарядка на 80% займає 10 хвилин.

Звісно, для настільки швидкої зарядки потрібне обладнання відповідної потужності. Утім, у Китаї вже почали встановлювати надшвидкісні зарядні станції на 1300 кВт.

