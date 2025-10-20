Представлено новий електрокар Zeekr 7X: він здатен проїхати 800 км без підзарядки (фото)

Представлено новий Zeekr 7X 2026 модельного року. Електричний кросовер заряджається значно швидше, а його запас ходу зріс до 800 км.

Електромобіль Zeekr 7X пройшов модернізацію і вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, а на ринок вийде до кінця року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У 2026 році електрокросовер почнуть експортувати. Ціна Zeekr 7X поки не оголошена, але вона не повинна суттєво змінитися. Для довідки: в Китаї електрокар коштує від 230 000 юанів ($32 300), а в Україні — від 1 688 850 гривень ($40 500).

Запас ходу електрокара сягає 800 км Фото: Zeekr

Новий Zeekr 7X не змінився зовні та всередині – йому лише розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення. Електрокросовер зберігає обтічний силует із вираженим "носом", а в його салоні встановлено два екрани на передній панелі.

Основну увагу приділили "начинці" Zeekr 7X. Електрокар отримав нову систему напівавтономного руху G-Pilot H7 та 900-вольтну архітектуру, яка дозволяє надшвидку зарядку на 80% за всього 10 хвилин.

Комплектацію поповнила нова система напівавтономного руху Фото: Zeekr

Новий Zeekr 7X 2026 запропонують у трьох версіях:

задній привід, один мотор на 496 к. с., 5,4 с до 100 км/год, батарея на 75 кВт∙год, запас ходу 620 км;

задній привід, один мотор на 496 к. с., 5,1 с до 100 км/год, батарея на 103 кВт∙год, запас ходу 802 км;

повний привід, два мотори на 784 к. с., 2,98 с до 100 км/год, батарея на 103 кВт∙год, запас ходу 715 км.

