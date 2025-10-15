General Motors выводят на рынок семейное авто за $10 800: есть электрическая версия (фото)
Новый Wuling Xingguang 730 поступает в продажу. Доступный семиместный минивэн предложат в бензиновой, гибридной и электрической модификациях.
Минивэн Wuling Xingguang 730 стоит в Китае от 76 800 юаней ($10 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
В создании авто приняли участие специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем Wuling. Позже модель начнут экспортировать с переведенным на английский язык названием — Wuling Starlight ("звездный свет").
Новый Wuling Xingguang 730 — большой минивэн со сдержанным граненым дизайном. У него компактный капот и сдвижные двери.
Габариты Wuling Xingguang 730:
- длина — 4910 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1770 мм;
- колесная база — 2910 мм.
В салоне Wuling Xingguang 730 установлен небольшой цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Кресла второго и третьего рядов имеют регулируемый угол наклона спинки. Объем багажника составляет 315-1202 л.
Бензиновый минивэн Wuling Xingguang 730 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 174 л.с. и доступен с 6-ступенчатой механической КПП или вариатором. Максимальная скорость — 180 км/ч.Важно
Плагин-гибрид Wuling Xingguang 730 стоимостью от 106 800 юаней ($15 000) оснащен 1,5-литровым двигателем и электромотором и способен развить 170 км/ч. Он расходует 5,3 л на 100 км и может проехать 125 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1100 км.
Электромобиль Wuling Xingguang 730 стоит 112 800 юаней ($15 800). Он получил 136-сильный мотор и батареей на 60 кВт∙ч. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а запас хода — 500 км. Быстрая зарядка позволяет добавить 200 км за 15 минут.
Кстати, недавно выпустили электрокроссовер Wuling за $9000 с запасом хода более 400 км.
Также Фокус сообщал, что General Motors представили новый электрокар Chevrolet Bolt.