General Motors виводять на ринок сімейне авто за $10 800: є електрична версія (фото)

Новий Wuling Xingguang 730 надходить у продаж. Доступний семимісний мінівен запропонують у бензиновій, гібридній та електричній модифікаціях.

Мінівен Wuling Xingguang 730 коштує в Китаї від 76 800 юанів ($10 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Задні двері мінівена зсуваються Фото: General Motors

У створенні авто взяли участь спеціалісти General Motors, адже американський концерн є співвласником Wuling. Пізніше модель почнуть експортувати з перекладеною на англійську мову назвою – Wuling Starlight ("зоряне світло").

Новий Wuling Xingguang 730 – великий мінівен зі стриманим гранчастим дизайном. У нього компактний капот та зсувні двері.

У розробці авто взяли участь спеціалісти General Motors Фото: General Motors

Габарити Wuling Xingguang 730:

довжина – 4910 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1770 мм;

колісна база – 2910 мм.

У салоні Wuling Xingguang 730 встановлено невеликий цифровий щиток приладів і 12,8-дюймовий тачскрін. Крісла другого та третього рядів мають регульований кут нахилу спинки. Об’єм багажника становить 315-1202 л.

На передній панелі встановили два екрани Фото: General Motors

Бензиновий мінівен Wuling Xingguang 730 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 174 к. с. і доступний з 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Максимальна швидкість – 180 км/год.

Плагін-гібрид Wuling Xingguang 730 вартістю від 106 800 юанів ($15 000) оснащений 1,5-літровим двигуном та електромотором і здатен розвинути 170 км/год. Він витрачає 5,3 л на 100 км і може проїхати 125 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1100 км.

Модель пропонують у семимісному виконанні Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Xingguang 730 коштує 112 800 юанів ($15 800). Він отримав 136-сильний мотор та батареєю на 60 кВт∙год. Максимальна швидкість становить 160 км/год, а запас ходу – 500 км. Швидка зарядка дозволяє додати 200 км за 15 хвилин.

До речі, нещодавно випустили електрокросовер Wuling за $9000 із запасом ходу понад 400 км.

Також Фокус повідомляв, що General Motors представили новий електрокар Chevrolet Bolt.