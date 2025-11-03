Потужний флагманський кросовер BYD виходить на світовий ринок: запас ходу — 1000 км (фото)

Новий BYD Tang L почали продавати за межами Китаю. Великий сімейний кросовер отримав потужну електрифіковану установку, а його запас ходу перевищує 1000 км.

Першими країнами, куди почали експортувати кросовер BYD Tang L, стали Мексика та Узбекистан, де модель продають під назвою Atto 8. У Мексиці авто коштує від 1,2 мільйона песо ($64 750). Про це повідомляється на сайті китайського автовиробника.

Новий BYD Tang L – флагманський кросовер марки. Обтічна сімейна модель сягає 5040 мм завдовжки, 1996 мм завширшки та 1760 мм заввишки при колісній базі 2950 мм.

Довжина семимісного кросовера перевищує 5 метрів Фото: BYD Auto

Експортний кросовер BYD Atto 8 пропонують лише у семимісному виконанні. Об’єм його багажника становить 270-1960 л. На передній панелі встановлено два екрани.

Комплектація BYD Atto 8 доволі багата — 21-дюймові диски, шкіряний салон, панорамний дах, проєкція на лобове скло, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустика з 21-динаміком, електропривід, вентиляція та масаж крісел першого і другого ряду. Також є адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Модель експортують у багатій комплектації Фото: BYD Auto

Поки що новий BYD Atto 8 експортують у 480-сильній плагін-гібридній версії DM-P із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів. Батарея на 35,6 кВт∙год дозволяє проїхати 152 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1030 км.

Об'єм багажника BYD Atto 8 становить 270-1960 л Фото: BYD Auto

Пізніше почнуть експортувати електромобіль BYD Tang L/Atto 8, який випускають у варіантах на 777 та 1086 сил. Потужніша версія стартує до сотні за 3,9 с і розвиває 282 км/год. Із батареєю ємністю 100,5 кВт∙год запас ходу становить 550-670 км, а швидка (потужністю 1 МВт) зарядка на 50% займає всього 5 хвилин.

