3000 сил і максималка 496 км/год: BYD показав найпотужніше і найшвидше авто у світі (фото)

На автосалоні в Гуанжчоу представили новий Yangwang U9 Xtreme. Електричний суперкар від BYD здатен розвинути рекордні 496 км/год.

Найшвидше авто у світі випустять лімітованою серією з 30 екземплярів вартістю 250 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль отримав обвіс і велике антикрило Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme оснащений чотирма моторами, які сумарно розвивають 3000 сил. Тобто це ще й найпотужніший автомобіль у світі.

Важливо

Електричний суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 9,78 с. На полігоні АТР у німецькому місті Паппенбург він розвинув 496 км/год і встановив світовий рекорд швидкості серед серійних авто.

Суперкар оснащений 3000-сильною установкою Фото: CarNewsChina

Із батареєю ємністю 80 кВт∙год запас ходу становить 450 км. Новий BYD Yangwang U9 оснащений системою векторизації тяги, карбоново-керамічними гальмами з титановими супортами та активною підвіскою з індивідуальним управлінням кожним колесом, яка дозволяє автомобілю "танцювати".

Випустять лише 30 Yangwang U9 Xtreme Фото: BYD Auto

Крім того, електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme отримав аеродинамічний пакет із карбоновими обвісом і антикрилом. Спеціально для нього розробили шини GitiSport e·GTR2 PRO розміром 325/35 ZR20, здатні витримати швидкості до 500 км/год.

До речі, на автошоу в Гуанчжоу представили перший серійний електромобіль із твердотілою батареєю.

Також Фокус писав, що на цьому автосалоні показали недорогі електрокари Audi із запасом ходу 700 км.