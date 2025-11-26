ФБР конфисковало у известного спортсмена редкий суперкар Mercedes за $13 миллионов (фото)
Уникальный Mercedes CLK-GTR 2002 года конфисковало ФБР. Суперкар принадлежал бывшему спортсмену-олимпийцу, который создал транснациональный наркосиндикат.
Раритетный суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster обнаружили в США во время операции ФБР, которую назвали "Гигантский слалом". Об этом сообщает сайт The Drive.
Такое название обусловлено тем, что владельцем Mercedes CLK-GTR является канадский сноубордист-олимпиец Райан Уэддинг. После завершения спортивной карьеры он создал наркосиндикат с ежегодным оборотом примерно миллиард долларов.
В ФБР считают, что сейчас Райан Уэддинг скрывается в Мексике. Он входит в десятку самых разыскиваемых преступников и за его поимку назначена награда в 15 миллионов долларов. Иногда его даже сравнивают с Пабло Эскобаром и Эль Чапо.
В свое время Райан Уэддинг приобрел лимитированный кабриолет Mercedes CLK-GTR Roadster. Таких авто изготовили всего 6 и сейчас их цена достигает 13 миллионов долларов. Теперь конфискованный Mercedes должны продать на аукционе.
Суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster является серийной версией гоночного авто. Карбоновый кабриолет оснащен 6,9-литровым V12 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.
