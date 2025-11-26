ФБР конфисковало у известного спортсмена редкий суперкар Mercedes за $13 миллионов (фото)

Уникальный Mercedes CLK-GTR 2002 года конфисковало ФБР. Суперкар принадлежал бывшему спортсмену-олимпийцу, который создал транснациональный наркосиндикат.

Раритетный суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster обнаружили в США во время операции ФБР, которую назвали "Гигантский слалом". Об этом сообщает сайт The Drive.

Суперкар принадлежал канадскому спортсмену-олимпийцу Райану Веддингу Фото: Business Insider

Такое название обусловлено тем, что владельцем Mercedes CLK-GTR является канадский сноубордист-олимпиец Райан Уэддинг. После завершения спортивной карьеры он создал наркосиндикат с ежегодным оборотом примерно миллиард долларов.

Выпустили всего 6 кабриолетов Mercedes CLK-GTR Фото: Business Insider

В ФБР считают, что сейчас Райан Уэддинг скрывается в Мексике. Он входит в десятку самых разыскиваемых преступников и за его поимку назначена награда в 15 миллионов долларов. Иногда его даже сравнивают с Пабло Эскобаром и Эль Чапо.

Відео дня

Важно

От создателя McLaren F1: самый дорогой суперкар в мире продали за $20 миллионов (фото)

В свое время Райан Уэддинг приобрел лимитированный кабриолет Mercedes CLK-GTR Roadster. Таких авто изготовили всего 6 и сейчас их цена достигает 13 миллионов долларов. Теперь конфискованный Mercedes должны продать на аукционе.

Цена Mercedes CLK-GTR составляет 13 миллионов долларов Фото: Business Insider

Суперкар Mercedes CLK-GTR Roadster является серийной версией гоночного авто. Карбоновый кабриолет оснащен 6,9-литровым V12 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Кстати, недавно BYD представил самый быстрый суперкар в мире, способный развить 496 км/ч.

Также Фокус рассказывал о новейшем 800-сильном кабриолете Mercedes G-Class.