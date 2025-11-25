Брутальный дизайн и 800 сил: кабриолет "Гелендваген" возвращается на рынок (фото, видео)

В линейке Mercedes G-Class снова появился кабриолет. Новую модель предложат с мощным V8 в дорожном или внедорожном исполнении.

Новый кабриолет "Гелендваген" разработали не в Mercedes-Benz — это творение Brabus. Проект назвали Brabus 800 Cabrio, а его подробности раскрыли на сайте ателье.

За основу для доработки взяли Mercedes-AMG G63. Ему срезали крышу и установили мягкий верх с карбоновым каркасом. Благодаря электроприводу он складывается за 20 секунд.

Стандартный Mercedes Brabus 800 Cabrio имеет регулируемый клиренс Фото: brabus.com

Кроме того, "Гелендваген" получил все традиционные атрибуты Brabus — особую решетку радиатора, карбоновые капот, расширители арок и декор. Стандартными являются 24-дюймовые диски. Салон отделан дорогой кожей и карбоном, а комплектацию пополнила регулируемая подвеска с изменяемым клиренсом.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Вариант повышенной проходимости Mercedes Brabus XLP800 Cabrio получил 22-дюймовые внедорожные шины и портальные мосты, благодаря которым клиренс вырос до 480 мм.

Цифровое обозначение в названии указывает, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 800 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды в стандартной версии и 4,6 с — в Brabus XLP800 Cabrio. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч и 210 км/ч, соответственно.

Brabus XLP800 Cabrio получил портальные мосты Фото: brabus.com

Всего выпустят сотню кабриолетов — по 50 единиц каждой версии. Цена Mercedes Brabus 800 Cabrio составляет 761 500 евро, а Brabus XLP800 Cabrio — 887 600 евро.

