Капсула времени за миллион: обнаружен шестиколесный "Гелендваген" с пробегом 200 км (фото)

В Германии выставили на продажу Mercedes G63 AMG 6X6 в новом состоянии. Знаменитый шестиколесный "Гелендваген" вообще не эксплуатировался.

Этот пикап Mercedes G63 AMG 6X6 2014 года проехал всего 220 км — перед нами капсула времени. Купить шестиколесный "Гелендваген" можно за 845 000 евро, то есть почти за миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Авто достигает 5,9 м в длину

Mercedes G63 AMG 6X6 более 10 лет хранился в гараже и его состояние — идеальное. Кузов, салон, силовой агрегат и ходовая — как новые.

Напомним, что с 2013 по 2015 год выпустили всего сотню Mercedes G63 AMG 6X6, поэтому сейчас шестиколесный "Гелендваген" уже стал коллекционным раритетом.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном

Гигантский 5,9-метровый пикап Mercedes G-Class оснащен 5,5-литровым V8 твин-турбо на 544 л. с. и 760 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Відео дня

Важно

В Украине обнаружили заброшенным культовый BMW 90-х с малым пробегом (фото)

Внедорожник Mercedes G63 6X6 имеет полный привод с понижающей передачей и сразу пять дифференциалов с блокировкой (два межосевых и три межколесных). Благодаря портальным мостам клиренс вырос до 460 мм.

Передние и задние кресла оснащены электроприводом и вентиляцией

Салон этого Mercedes G63 AMG 6X6 отделан кожей, алькантарой и карбоном, а передние и задние кресла оснащены электроприводом, вентиляцией и подогревом. Авто получило ряд опций — мониторы для задних пассажиров, камеру и акустику Harman Kardon с DVD-плеером.

Между прочим, недавно в Украине засветился яркий золотой "Гелендваген" с тюнингом.

Также Фокус рассказывал о поддельном Mercedes Арнольда Шварценеггера.