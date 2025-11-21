Капсула времени за миллион: обнаружен шестиколесный "Гелендваген" с пробегом 200 км (фото)
В Германии выставили на продажу Mercedes G63 AMG 6X6 в новом состоянии. Знаменитый шестиколесный "Гелендваген" вообще не эксплуатировался.
Этот пикап Mercedes G63 AMG 6X6 2014 года проехал всего 220 км — перед нами капсула времени. Купить шестиколесный "Гелендваген" можно за 845 000 евро, то есть почти за миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.
Mercedes G63 AMG 6X6 более 10 лет хранился в гараже и его состояние — идеальное. Кузов, салон, силовой агрегат и ходовая — как новые.
Напомним, что с 2013 по 2015 год выпустили всего сотню Mercedes G63 AMG 6X6, поэтому сейчас шестиколесный "Гелендваген" уже стал коллекционным раритетом.
Гигантский 5,9-метровый пикап Mercedes G-Class оснащен 5,5-литровым V8 твин-турбо на 544 л. с. и 760 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.
Внедорожник Mercedes G63 6X6 имеет полный привод с понижающей передачей и сразу пять дифференциалов с блокировкой (два межосевых и три межколесных). Благодаря портальным мостам клиренс вырос до 460 мм.
Салон этого Mercedes G63 AMG 6X6 отделан кожей, алькантарой и карбоном, а передние и задние кресла оснащены электроприводом, вентиляцией и подогревом. Авто получило ряд опций — мониторы для задних пассажиров, камеру и акустику Harman Kardon с DVD-плеером.
