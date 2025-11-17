По-богатому: в Украине заметили яркий золотой "Гелендваген" (фото, видео)
В Украине появился нестандартный Mercedes G-Class Brabus. "Гелендваген" отличается оригинальным золотистым окрасом и оснащен мощным V8.
Золотой внедорожник Mercedes G-Class второго поколения заметили в Черновцах. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".
Кузов этого "Гелендвагена" полностью оклеили глянцевой пленкой золотистого цвета. Внедорожник сверкает и обращает на себя внимание окружающих.Важно
К тому же, золотой Mercedes G-Class тюнингованный, ведь отличается расширенными колесными арками, более агрессивными бамперами и антикрылом на крыше, а его легкосплавные диски большого диаметра "обуты" в низкопрофильную резину.
Судя по характерной решетке радиатора и боковому выхлопу, перед нами — заряженная версия Mercedes-AMG G63 с мощным 4,0-литровым V8 под капотом, которую доработали специалисты Brabus. Подобный тюнинг "Гелендвагена" может увеличить его мощность до 700-800 сил. Цена Mercedes-G-Class Brabus может достигать 300-400 тыс. долларов.
Кстати, недавно презентовали серийный Rolls-Royce, украшенный натуральным золотом. Его оценили в 3,3 миллиона долларов.
