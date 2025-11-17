По-багатому: в Україні помітили яскравий золотий "Гелендваген" (фото, відео)

В Україні з’явився нестандартний Mercedes G-Class Brabus. "Гелендваген" вирізняється оригінальним золотистим забарвленням та оснащений потужним V8.

Золотий позашляховик Mercedes G-Class другого покоління помітили в Чернівцях. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Кузов цього "Гелендвагена" повністю обклеїли глянцевою плівкою золотистого кольору. Позашляховик виблискує і звертає на себе увагу оточуючих.

Важливо

У Києві помітили рідкісний "сімейний суперкар" Mercedes потужністю понад 600 сил (фото)

До того ж, золотий Mercedes G-Class тюнінгований, адже вирізняється розширеними колісними арками, агресивнішими бамперами та антикрилом на даху, а його легкосплавні диски великого діаметру "взуті" в низькопрофільну гуму.

Позашляховик отримав тюнінг від Brabus Фото: chernivtsi24

Судячи з характерної решітки радіатора та бокового вихлопу, перед нами – заряджена версія Mercedes-AMG G63 з потужним 4,0-літровим V8 під капотом, яку доопрацювали спеціалісти Brabus. Подібний тюнінг "Гелендвагена" може збільшити його потужність до 700-800 сил. Ціна Mercedes-G-Class Brabus може сягати 300-400 тис. доларів.

Відео дня

До речі, нещодавно презентували серійний Rolls-Royce, оздоблений натуральним золотом. Його оцінили в 3,3 мільйона доларів.

Також Фокус писав, що в Києві засвітився нетиповий спорткар Porsche за 12 мільйонів.