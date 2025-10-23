Rolls-Royce презентував найдорожчий і найрозкішніший седан у світі за $3,3 мільйона (фото)

Rolls-Royce Phantom отримав ексклюзивну ювілейну версію Centenary Private Collection. Люксовий седан оздобили золотом та прикрасили картинами.

Новий випустять лімітованою серією з 25 екземплярів, які вже розкупили. Ціна Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection становить 2,5 мільйона фунтів стерлінгів ($3,3 мільйона), тобто це найдорожчий седан у світі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Rolls-Royce.

Розкішне авто коштує $3,3 мільйона Фото: Rolls-Royce

Спеціальна версія присвячена 100-річчю Rolls-Royce Phantom. Її двоколірне чорно-біле забарвлення – таке ж, як у Rolls-Royce Phantom II Continental 1930 року. Логотип марки та статуетка Духу екстазу виготовлені з натурального 24-каратного золота. Також встановлені особливі колісні диски.

Сидіння прикрашені зображеннями Фото: Rolls-Royce

Золото присутнє і в салоні Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection. До того ж, його прикрасили картинами, сюжетом яких є різноманітні події з історії Rolls-Royce та моделі Phantom різних поколінь. Крім того, відтворили картини, які намалював один із засновників марки сер Генрі Ройс.

Стелю прикрасили складною вишивкою на дорогій тканині. А на передній панелі встановили 50 алюмінієвих пластин, на яких викарбували цитати з мас-медіа про Rolls-Royce Phantom.

На передній панелі встановили 50 алюмінієвих пластин Фото: Rolls-Royce Фігурку Rolls-Royce виготовили із золота Фото: Rolls-Royce

Із технічної точки зору новий Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection не змінився. Великий шестиметровий седан оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо на 571 к. с. і здатен розвинути 250 км/год.

