Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Украине обнаружили брошенным культовый BMW 90-х с малым пробегом (фото)

BMW 5 E34
BMW 5 Series E34 годами стоял в киевском гараже | Фото: Roma Urraco

В Киеве нашли заброшенный BMW 5 Series 1992 года. Знаменитый седан очень мало эксплуатировался и годами стоял в гараже.

Этот седан BMW 5 Series E34 за 33 года проехал всего 23 444 км. Об интересной находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который отыскивает подобные капсулы времени.

BMW 5 серии E34
Фото: Roma Urraco

BMW 525i E34 в фирменном черном цвете Diamantschwarz был приобретен новым в Дюссельдорфе в 1992 году и вскоре был пригнан в Украину. Впрочем, автомобиль больше стоял в киевском гараже, чем ездил.

Важно
В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с легендарным двигателем (фото)
В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с легендарным двигателем (фото)

Поскольку столичный гараж оказался слишком влажным, то на днище и колесных дисках BMW 5 Series E34 заметна ржавчина, а в салоне пострадала отделка сидений. Состояние автомобиля нельзя назвать идеальным, однако "пятерка" BMW комплектна, сохранена и оригинальная документация.

Відео дня
BMW 525i оснащен 192-сильной шестеркой
BMW 525i оснащен 192-сильной шестеркой
Фото: Roma Urraco
Салон авто пострадал от влаги
Салон авто пострадал от влаги
Фото: Roma Urraco
Пробег BMW составляет 23 444 км
Пробег BMW составляет 23 444 км
Фото: Roma Urraco
Сохранена документация на авто
Сохранена документация на авто
Фото: Roma Urraco
BMW 525i оснащен 192-сильной шестеркой
Салон авто пострадал от влаги
Пробег BMW составляет 23 444 км
Сохранена документация на авто

Седан BMW 525i оснащен 2,5-литровой рядной шестеркой M50B25 мощностью 192 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 225 км/ч. Комплектация данного авто включает двухзонный климат-контроль, магнитолу и электростеклоподъемники.

Кстати, недавно в Украине нашли редкий BMW 70-х с интересной историей.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве продают "Жигули" 1972 года за $45 тысяч.