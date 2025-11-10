В Украине обнаружили брошенным культовый BMW 90-х с малым пробегом (фото)

В Киеве нашли заброшенный BMW 5 Series 1992 года. Знаменитый седан очень мало эксплуатировался и годами стоял в гараже.

Этот седан BMW 5 Series E34 за 33 года проехал всего 23 444 км. Об интересной находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который отыскивает подобные капсулы времени.

Фото: Roma Urraco

BMW 525i E34 в фирменном черном цвете Diamantschwarz был приобретен новым в Дюссельдорфе в 1992 году и вскоре был пригнан в Украину. Впрочем, автомобиль больше стоял в киевском гараже, чем ездил.

Важно

В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с легендарным двигателем (фото)

Поскольку столичный гараж оказался слишком влажным, то на днище и колесных дисках BMW 5 Series E34 заметна ржавчина, а в салоне пострадала отделка сидений. Состояние автомобиля нельзя назвать идеальным, однако "пятерка" BMW комплектна, сохранена и оригинальная документация.

Відео дня

BMW 525i оснащен 192-сильной шестеркой Фото: Roma Urraco Салон авто пострадал от влаги Фото: Roma Urraco Пробег BMW составляет 23 444 км Фото: Roma Urraco Сохранена документация на авто Фото: Roma Urraco

Седан BMW 525i оснащен 2,5-литровой рядной шестеркой M50B25 мощностью 192 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 225 км/ч. Комплектация данного авто включает двухзонный климат-контроль, магнитолу и электростеклоподъемники.

Кстати, недавно в Украине нашли редкий BMW 70-х с интересной историей.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве продают "Жигули" 1972 года за $45 тысяч.