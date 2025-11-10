В Украине обнаружили брошенным культовый BMW 90-х с малым пробегом (фото)
В Киеве нашли заброшенный BMW 5 Series 1992 года. Знаменитый седан очень мало эксплуатировался и годами стоял в гараже.
Этот седан BMW 5 Series E34 за 33 года проехал всего 23 444 км. Об интересной находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который отыскивает подобные капсулы времени.
BMW 525i E34 в фирменном черном цвете Diamantschwarz был приобретен новым в Дюссельдорфе в 1992 году и вскоре был пригнан в Украину. Впрочем, автомобиль больше стоял в киевском гараже, чем ездил.Важно
Поскольку столичный гараж оказался слишком влажным, то на днище и колесных дисках BMW 5 Series E34 заметна ржавчина, а в салоне пострадала отделка сидений. Состояние автомобиля нельзя назвать идеальным, однако "пятерка" BMW комплектна, сохранена и оригинальная документация.
Седан BMW 525i оснащен 2,5-литровой рядной шестеркой M50B25 мощностью 192 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 225 км/ч. Комплектация данного авто включает двухзонный климат-контроль, магнитолу и электростеклоподъемники.
