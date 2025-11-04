В Украине продают старые "Жигули" 1972 года за 1,9 миллиона (фото)

В Киеве выставили на продажу необычный ВАЗ-2101 1972 года. Старые "Жигули" с интересной историей оценили в 45 120 долларов или 1,9 миллиона гривен.

Высокая цена ВАЗ-2101 на уровне нового Skoda Kodiaq обусловлена тем, что это капсула времени в идеальном состоянии. Детали автомобиля раскрыли в объявлении на сайте Auto.ria.

"Жигули" были в автопарке киностудии имени Довженко Фото: auto.ria.com

Этот седан ВАЗ-2101 "Жигули" ранней серии был частью автопарка киевской киностудии имени А. Довженко. Именно этим обусловлен небольшой (57 тыс. км) пробег автомобиля и его отличное состояние. "Жигули" очень мало эксплуатировались, ведь их обычно использовали только для съемок кино и видеоклипов.

ВАЗ-2101 прекрасно сохранился Фото: auto.ria.com

53-летний ВАЗ-2101 выглядит как новый. Лакокрасочное покрытие идеальное, все хромированные детали заводские, а на днище нет ржавчины. Салон "Жигулей" также хорошо сохранился — там нет трещин, пятен или других дефектов.

Відео дня

Важно

Знаменитая капсула времени: в Украине обнаружили 15-летнюю Toyota Camry в новом состоянии (фото)

1,2-литровый 64-сильный двигатель, а также 4-ступенчатая механическая коробка передач, подвеска и тормоза ВАЗ-2101 — родные и в рабочем состоянии. Осветительные приборы и стеклоочистители также исправно работают.

1,2-литровый двигатель работает исправно Фото: auto.ria.com

В комплекте с ВАЗ-2101 1972 года сохранились родные ключи, запасное колесо, домкрат и набор инструментов.

Ранее Фокус сообщал, что редкие ретроавто из коллекции автомузея в Днепре пострадали от российского обстрела.

Также мы сообщали, что в Украине продается коллекция винтажных мотоциклов BMW 30-х и 40-х годов.