Знаменитая капсула времени: в Украине обнаружили 15-летнюю Toyota Camry в новом состоянии (фото)
В Украине нашли прекрасно сохранившийся седан Toyota Camry 2010 года. Знаменитая модель D-класса выглядит как новая.
Эта Toyota Camry XV40 — капсула времени, ведь очень мало эксплуатировалась и за 15 лет имеет пробег всего 13 326 км. О ней рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который занимается поиском редких и хорошо сохранившихся автомобилей.
Седан Toyota Camry шестого поколения на днепропетровской регистрации выглядит как новый. Его кузов, салон и силовой агрегат в идеальном состоянии.Важно
Эта модель является рестайлинговой и официально импортирована в Украину. В среднем седан D-класса проезжал менее 1000 км в год.
Салон Toyota Camry 2010 года отделан кожей и деревом, а комплектация включает двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с CD-чейнджером, электропривод и подогрев передних сидений.
Седан Toyota Camry XV40 оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. В линейке модели это был базовый двигатель, ведь предлагался и 3,5-литровый 268-сильный V6, который комплектовался 6-ступенчатым автоматом.
