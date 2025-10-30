Знаменита капсула часу: в Україні виявили 15-річну Toyota Camry в новому стані (фото)

В Україні знайшли чудово збережений седан Toyota Camry 2010 року. Знаменита модель D-класу виглядає як нова.

Ця Toyota Camry XV40 – капсула часу, адже дуже мало експлуатувалася і за 15 років має пробіг усього 13 326 км. Про неї розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який займається пошуком рідкісних та добре збережених автомобілів.

Седан D-класу чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Седан Toyota Camry шостого покоління на дніпропетровській реєстрації виглядає як новий. Його кузов, салон та силовий агрегат в ідеальному стані.

Ця модель є рестайлінговою та офіційно імпортована до України. У середньому седан D-класу проїжджав менш ніж 1000 км на рік.

Салон Toyota Camry оздоблений шкірою Фото: Roma Urraco

Салон Toyota Camry 2010 року оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, аудіосистему з CD-чейнджером, електропривід та підігрів передніх сидінь.

Під капотом встановлено 2,4-літрову четвірку Фото: Roma Urraco

Седан Toyota Camry XV40 оснащений 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 158 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. У лінійці моделі це був базовий двигун, адже пропонували і 3,5-літровий 268-сильний V6, який комплектувався 6-ступінчастим автоматом.

