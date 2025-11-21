Капсула часу за мільйон: виявлено шестиколісний "Гелендваген" із пробігом 200 км (фото)

У Німеччині виставили на продаж Mercedes G63 AMG 6X6 у новому стані. Знаменитий шестиколісний "Гелендваген" взагалі не експлуатувався.

Цей пікап Mercedes G63 AMG 6X6 2014 року проїхав лише 220 км — перед нами капсула часу. Купити шестиколісний "Гелендваген" можна за 845 000 євро, тобто майже за мільйон доларів. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.

Авто сягає 5,9 м завдовжки

Mercedes G63 AMG 6X6 понад 10 років зберігався у гаражі і його стан — ідеальний. Кузов, салон, силовий агрегат і ходова — як нові.

Нагадаємо, що з 2013 по 2015 рік випустили лише сотню Mercedes G63 AMG 6X6, тому зараз шестиколісний "Гелендваген" уже став колекційним раритетом.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном

Гігантський 5,9-метровий пікап Mercedes G-Class оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо на 544 к. с. і 760 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Позашляховик Mercedes G63 6X6 має повний привід зі знижувальною передачею і одразу п'ять диференціалів із блокуванням (два міжосьових і три міжколісних). Завдяки портальним мостам кліренс зріс до 460 мм.

Передні та задні крісла оснащені електроприводом і вентиляцією

Салон цього Mercedes G63 AMG 6X6 оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, а передні та задні крісла оснащені електроприводом, вентиляцією і підігрівом. Авто отримало низку опцій — монітори для задніх пасажирів, камеру та акустику Harman Kardon із DVD-плеєром.

