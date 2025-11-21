Капсула часу за мільйон: виявлено шестиколісний "Гелендваген" із пробігом 200 км (фото)
У Німеччині виставили на продаж Mercedes G63 AMG 6X6 у новому стані. Знаменитий шестиколісний "Гелендваген" взагалі не експлуатувався.
Цей пікап Mercedes G63 AMG 6X6 2014 року проїхав лише 220 км — перед нами капсула часу. Купити шестиколісний "Гелендваген" можна за 845 000 євро, тобто майже за мільйон доларів. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.
Mercedes G63 AMG 6X6 понад 10 років зберігався у гаражі і його стан — ідеальний. Кузов, салон, силовий агрегат і ходова — як нові.
Нагадаємо, що з 2013 по 2015 рік випустили лише сотню Mercedes G63 AMG 6X6, тому зараз шестиколісний "Гелендваген" уже став колекційним раритетом.
Гігантський 5,9-метровий пікап Mercedes G-Class оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо на 544 к. с. і 760 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.
Позашляховик Mercedes G63 6X6 має повний привід зі знижувальною передачею і одразу п'ять диференціалів із блокуванням (два міжосьових і три міжколісних). Завдяки портальним мостам кліренс зріс до 460 мм.
Салон цього Mercedes G63 AMG 6X6 оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, а передні та задні крісла оснащені електроприводом, вентиляцією і підігрівом. Авто отримало низку опцій — монітори для задніх пасажирів, камеру та акустику Harman Kardon із DVD-плеєром.
