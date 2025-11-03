Підроблений Mercedes Арнольда Шварценегера повернули до життя (фото, відео)

Опубліковано фото та відео раритетного Excalibur Series III Арнольда Шварценеггера. Маловідоме ретроавто отримало нове життя – пройшло повну реставрацію в рамках соціального проєкту.

Рідкісне авто Арнольда Шварценеггера відновили у знаменитому каліфорнійському ательє West Coast Customs. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Реставрацією авто Шварценеггера займалися колишні ув’язнені, які вирішили порвати з кримінальним минулим та отримали другий шанс у житті. У West Coast Customs займаються їх навчанням та реабілітацією.

Вінтажне авто пройшло повну реставрацію Фото: West Coast Customs

Арнольд Шварценеггер погодився взяти участь у проєкті, адже з 70-х років працює із ув’язненими. До того ж, його рідкісний Excalibur якраз потребував реставрації. Автомобіль перефарбували в зелений колір та відновили до оригінального стану.

Фото: West Coast Customs

Excalibur Series III – незвичний раритет. Кабріолет є реплікою знаменитого Mercedes SS 1928 року. У 70-х випустили лише 1185 таких авто.

Excalibur 1977 року є фактично копією Mercedes SS, проте збудований на агрегатах Chevrolet. 5,7-літровий V8 та 3-ступінчаста автоматична КПП розганяють його до 216 км/год.

Excalibur Series III є копією Mersedes SS 1928 року Фото: West Coast Customs

Варто відзначити, що колекція авто Арнольда Шварценеггера – велика і різноманітна. У ній в різні роки були суперкар Bugatti Veyron, дорогий Rolls-Royce Phantom, позашляхові Hummer H1 та Mercedes Unimog.

