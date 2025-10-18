Роуен Аткінсон продає свій ексклюзивний спорткар Jaguar із цікавою історією (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон Jaguar E-Type 1963 року. Культовий спорткар належить зірковому актору Роуену Аткінсону.

За авто Роуена Аткінсона планують отримали кілька сотень тисяч доларів, адже це рідкісна модель із цікавою історією. Про неї розповіли на сайті аукціону Iconic.

Британський актор викупив авто після зйомок у серіалі "Людина проти бджоли" Фото: Iconic Auctioneers

Виконавець ролі Містера Біна є палким автомобілістом. У різні роки в його гаражі були McLaren F1, Aston Martin V8, Lancia Delta Integrale, лімітований Land Rover Defender та інші цінні авто.

Jaguar E-Type про Фото: Iconic Auctioneers

Це купе Jaguar E-Type знімалося разом із Роуеном Аткінсоном у серіалі "Людина проти бджоли" 2022 року, після чого актор вирішив викупити спорткар.

На зйомках авто отримало численні ушкодження – йому розбили заднє скло, знищили передню панель і наробили отворів у кузові. Роуен Аткінсон викупив машину, від реставрував і перефарбував її, залишивши на пам'ять лише один отвір у задньому лівому крилі, який він пробив самотужки під час зйомок.

Jaguar E-Type пройшов реставрацію Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type – одна із найзнаменитіших моделей 60-х років. Енцо Феррарі свого часу назвав елегантний спорткар найкрасивішим автомобілем усіх часів.

Спорткар оснащений 265-сильною шісткою Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type 1963 року оснащений 3,8-літровою шісткою потужністю 265 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 240 км/год.

