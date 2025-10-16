Дитячу машинку 1992 року виставили на аукціон за ціною справжнього Toyota Prado (фото)

У Швейцарії на аукціоні продаватимуть дитячу машинку Williams FW14-Junior 1992 року. За зменшену копію боліда «Формули-1» планують отримати до 50 000 франків ($62 800).

Ціна Williams FW14-Junior на рівні справжнього Toyota Land Cruiser Prado обумовлена тим, що це дійсно раритет. Усього виготовили лише 25 таких мініатюрних авто. Про незвичний лот розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Машинка оснащена 9-сильним мотором і розвиває 45 км/год

Williams FW14-Junior – не просто іграшка, створена для того, щоб катати дітей. Це точна копія (у розмірі 75% від оригіналу) боліда Williams FW14, на якому Найджел Менселл у 1992 році виграв чемпіонат "Формули-1".

Дитяче авто випускали на заводі Williams у Великій Британії. Як і в справжній болід, воно повністю виготовлене з карбону. Саме цим і обумовлена висока ціна Williams FW14-Junior.

Мало того, маленький болід оснастили 230-кубовим бензиновим двигуном потужністю 9 сил. Він важить 230 кг і розганяється до 45 км/год, тобто може бути аналогом карту.

Williams FW14-Junior оцінили в $68 000

Крім того, Williams FW14-Junior отримав справжні гальма та підвіску. Також спеціально для нього розробили шини типу слік, які не треба прогрівати.

