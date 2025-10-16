Детскую машинку 1992 года выставили на аукцион по цене настоящего Toyota Prado (фото)

В Швейцарии на аукционе будут продавать детскую машинку Williams FW14-Junior 1992 года. За уменьшенную копию болида "Формулы-1" планируют получить до 50 000 франков ($62 800).

Цена Williams FW14-Junior на уровне настоящего Toyota Land Cruiser Prado обусловлена тем, что это действительно раритет. Всего изготовили всего 25 таких миниатюрных авто. О необычном лоте рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Машинка оснащена 9-сильным мотором и развивает 45 км/ч

Williams FW14-Junior — не просто игрушка, созданная для того, чтобы катать детей. Это точная копия (в размере 75% от оригинала) болида Williams FW14, на котором Найджел Мэнселл в 1992 году выиграл чемпионат "Формулы-1".

Детское авто выпускали на заводе Williams в Великобритании. Как и в настоящий болид, оно полностью изготовлено из карбона. Именно этим и обусловлена высокая цена Williams FW14-Junior.

Мало того, маленький болид оснастили 230-кубовым бензиновым двигателем мощностью 9 сил. Он весит 230 кг и разгоняется до 45 км/ч, то есть может быть аналогом карту.

Williams FW14-Junior оценили в $68 000

Кроме того, Williams FW14-Junior получил настоящие тормоза и подвеску. Также специально для него разработали шины типа слик, которые не надо прогревать.

