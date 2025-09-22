Неприметный раритет: на аукцион за $340 000 выставили Mercedes 190 Айртона Сенны (фото)

В Великобритании на аукционе будут продавать седан Mercedes-Benz 190 1985 года выпуска. Первым владельцем автомобиля был трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна.

Related video

За невзрачное авто Айртона Сенны планируют получить до 250 000 фунтов стерлингов ($340 000). О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Mercedes 190 E 2,3-16 отличается скромным обвесом и небольшим антикрылом Фото: RM Sotheby's

Айртон Сенна заинтересовался Mercedes 190 после того, как выступил на нем в Гонке чемпионов 1984 года, которую провели на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Тогда лучших гонщиков мира посадили за руль одинаковых заряженных Mercedes 190 E 2,3-16.

Руль авто справа, ведь Айртон Сенна эксплуатировал его в Великобритании Фото: RM Sotheby's

Сенна решил, что спортивный седан прекрасно подойдет на роль ежедневного авто. Он тогда выступал за Lotus и жил в Великобритании, поэтому решил купить Mercedes 190 E 2,3-16 с правым рулем.

Важно

Яркая звезда 80-х: в Киеве заметили редкий заряженный спорткар Mercedes-AMG (фото)

За два года Айртон Сенна проехал примерно 40 000 км на Mercedes 190, а затем продал его. Машина несколько раз переходила из рук в руки, а нынешний владелец приобрел ее в 1996 году, а через 8 лет эмигрировал в Австралию и забрал авто с собой.

Двигатель Mercedes 190 E 2,3-16 создали в Cosworth Фото: RM Sotheby's

Сейчас пробег Mercedes 190 E составляет 248 тыс. км, но автомобиль хорошо сохранился, ведь о нем заботились. Также есть оригинальная документация с подписью Айртона Сенны, а в 2016 году под капотом авто поставил свой автограф другой знаменитый гонщик Ники Лауда, который также участвовал в Гонке чемпионов 1984 года.

На авто оставил свой автограв Ники Лауда Фото: RM Sotheby's

Заряженный седан Mercedes 190 E 2,3-16 создан при участии известной британской компании Cosworth, которая создает двигатели для "Формулы-1". Именно там разработали 2,3-литровую 188-сильную четверку, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,8 с и развивать 232 км/ч. Примечательно, что внешне заряженная версия мало отличается от стандартного Mercedes 190 — ее выдают скромный обвес и небольшое антикрыло.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой суперкар современности за 19 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что за 300 тыс. евро продали редкую и необычную Tatra 1941 года.