Непримітний раритет: на аукціон за $340 000 виставили Mercedes 190 Айртона Сенни (фото)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть седан Mercedes-Benz 190 1985 року. Першим власником автомобіля був триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.

За непоказне авто Айртона Сенни планують отримати до 250 000 фунтів стерлінгів ($340 000). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Mercedes 190 E 2,3-16 вирізняється скромним обвісом і невеликим антикрилом Фото: RM Sotheby's

Айртон Сенна зацікавився Mercedes 190 після того, як виступив на ньому в Гонці чемпіонів 1984 року, яку провели на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Тоді кращих гонщиків світу посадили за кермо однакових заряджених Mercedes 190 E 2,3-16.

Кермо авто праворуч, адже Айртон Сенна експлуатував його у Великій Британії Фото: RM Sotheby's

Сенна вирішив, що спортивний седан чудово підійде на роль щоденного авто. Він тоді виступав за Lotus та жив у Великій Британії, тому вирішив купити Mercedes 190 E 2,3-16 із правим кермом.

За два роки Айртон Сенна проїхав приблизно 40 000 км на Mercedes 190, а потім продав його. Машина кілька разів переходила із рук у руки, а нинішній власник при дбав її у 1996 році, а за 8 років емігрував до Австралії і забрав авто із собою.

Двигун Mercedes 190 E 2,3-16 створили в Cosworth Фото: RM Sotheby's

Зараз пробіг Mercedes 190 E становить 248 тис. км, але автомобіль добре зберігся, адже про нього дбали. Також є оригінальна документація із підписом Айртона Сенни. А у 2016 році під капотом авто поставив свій автограф інший знаменитий гонщик Нікі Лауда, який також брав участь у Гонці чемпіонів 1984 року.

На авто залишив свій автограв Нікі Лауда Фото: RM Sotheby's

Заряджений седан Mercedes 190 E 2,3-16 створений за участі відомої британської компанії Cosworth, яка створює двигуни для "Формули-1". Саме там розробили 2,3-літрову 188-сильну четвірку, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 7,8 с і розвивати 232 км/год. Примітно, що зовні заряджена версія мало відрізняється від стандартного Mercedes 190 — її видають скромний обвіс та невелике антикрило.

