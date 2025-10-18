Роуэн Аткинсон продает свой эксклюзивный спорткар Jaguar с интересной историей (фото)

В Великобритании выставили на аукцион Jaguar E-Type 1963 года. Культовый спорткар принадлежит звездному актеру Роуэну Аткинсону.

За авто Роуэна Аткинсона планируют получили несколько сотен тысяч долларов, ведь это редкая модель с интересной историей. О ней рассказали на сайте аукциона Iconic.

Британский актер выкупил авто после съемок в сериале "Человек против пчелы" Фото: Iconic Auctioneers

Исполнитель роли Мистера Бина является страстным автомобилистом. В разные годы в его гараже были McLaren F1, Aston Martin V8, Lancia Delta Integrale, лимитированный Land Rover Defender и другие ценные авто.

Jaguar E-Type про Фото: Iconic Auctioneers

Это купе Jaguar E-Type снималось вместе с Роуэном Аткинсоном в сериале "Человек против пчелы" 2022 года, после чего актер решил выкупить спорткар.

Важно

Созданный украинцем суперкар 1954 года ушел с молотка за полмиллиона долларов (фото)

На съемках авто получило многочисленные повреждения — ему разбили заднее стекло, уничтожили переднюю панель и наделали отверстий в кузове. Роуэн Аткинсон выкупил машину, от реставрировал и перекрасил ее, оставив на память лишь одно отверстие в заднем левом крыле, которое он пробил самостоятельно во время съемок.

Відео дня

Jaguar E-Type прошел реставрацию Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type — одна из самых знаменитых моделей 60-х годов. Энцо Феррари в свое время назвал элегантный спорткар самым красивым автомобилем всех времен.

Спорткар оснащен 265-сильной шестеркой Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type 1963 года оснащен 3,8-литровой шестеркой мощностью 265 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 240 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили трехколесный грузовой мотоцикл Maserati.

Также мы писали, что с молотка уйдет оригинальный игрушечный болид "Формулы-1" за $62 000.