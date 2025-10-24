Найперший Volkswagen 1937 року відновили в Німеччині (фото)

Німецький колекціонер повернув до життя Volkswagen Beetle 1937 року. Це найстаріший збережений автомобіль марки.

Прототип "Жука" є окрасою колекції Трауготта Грундмана з міста Хессіш-Ольдендорф у Нижній Саксонії. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.

Автомобіль відновив колекціонер Трауготт Грундман Фото: dpa

Це авто – один із 30 ранніх прототипів Volkswagen W30, збудованих у 1937 році конструкторським бюро Porsche за підтримки Mercedes. Його серійний номер – 26 і це найстаріший Volkswagen, який зберігся до наших днів. Його пробіг становить 56 тис. км.

У Другу світову прототипи утилізували на метал, а від цього авто залишилося тільки голе шасі, на яке встановили кузов воєнного позашляховика VW Kübelwagen.

Автомобіль виявили в 70-х роках, а в 2003 році він потрапив до колишнього інструктора Люфтваффе Трауготта Грундмана. Автентичність шасі підтвердила організація TÜV, яка відповідає за техогляд в Німеччині. Реставрація Volkswagen Beetle тривала 8 років.

Volkswagen відновили до найменших деталей Фото: dpa

Креслення прототипу не збереглися, проте допоміг Андреас Міндт, який нині є шеф-дизайнером Volkswagen. Він створив креслення за архівними фото "Жука".

Найстаріший Volkswagen Beetle оснащений 23-сильним мотором Фото: dpa

Із запчастинами допомогли колекціонери з Великої Британії, Франції та Польщі. Тепер Volkswagen W30 виглядає як новий. Він оснащений 23-сильним опозитним двигуном і здатен розвинути 80 км/год.

