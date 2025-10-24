Самый первый Volkswagen 1937 года восстановили в Германии (фото)
Немецкий коллекционер вернул к жизни Volkswagen Beetle 1937 года. Это самый старый сохранившийся автомобиль марки.
Прототип "Жука" является украшением коллекции Трауготта Грундмана из города Хессиш-Ольдендорф в Нижней Саксонии. Об этом сообщает сайт Auto-Consulting.
Это авто — один из 30 ранних прототипов Volkswagen W30, построенных в 1937 году конструкторским бюро Porsche при поддержке Mercedes. Его серийный номер — 26 и это самый старый Volkswagen, который сохранился до наших дней. Его пробег составляет 56 тыс. км.Важно
Во Вторую мировую прототипы утилизировали на металл, а от этого авто осталось только голое шасси, на которое установили кузов военного внедорожника VW Kübelwagen.
Автомобиль обнаружили в 70-х годах, а в 2003 году он попал к бывшему инструктору Люфтваффе Трауготту Грундману. Аутентичность шасси подтвердила организация TÜV, которая отвечает за техосмотр в Германии. Реставрация Volkswagen Beetle длилась 8 лет.
Чертежи прототипа не сохранились, однако помог Андреас Миндт, который сейчас является шеф-дизайнером Volkswagen. Он создал чертежи по архивным фото "Жука".
С запчастями помогли коллекционеры из Великобритании, Франции и Польши. Теперь Volkswagen W30 выглядит как новый. Он оснащен 23-сильным оппозитным двигателем и способен развить 80 км/ч.
