В Украине появился самый мощный и быстрый Volkswagen Golf в истории (фото)
В Украину привезли новый Volkswagen Golf R. 333-сильный заряженный хэтчбек способен развить скорость до 270 км/ч.
Один из первых обновленных Volkswagen Golf R в Украине заметили в Киеве. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Этот Volkswagen Golf R 2024 года оснащен 2,0-литровым турбомотором на 333 л.с. и 420 Нм. Между прочим, этот же двигатель установили и на спортивный кроссовер CUPRA Formentor VZ, который недавно побывал на тесте Фокуса.
Заряженный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Volkswagen Golf в истории. И самый дорогой: цена Volkswagen Golf R в Европе стартует с 53 795 евро. В Украине эта версия пока не представлена.
Конкретно это авто дороже, ведь оснащено опционным титановым выхлопом Akrapovič. Конечно же, заряженному хэтчбеку доработали подвеску с адаптивными амортизаторами и установили улучшенные тормоза.Важно
Новый Volkswagen Golf R узнается по измененной передней части и оптике. Авто получило обвес, увеличенный спойлер и 18-дюймовые диски. Сзади видно диффузор и четыре выхлопные трубы.
В салоне Volkswagen Golf R установили спортивные руль и сиденья. Кроме того, увеличили до 12,9 дюймов центральный тачскрин.
