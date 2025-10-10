Аналог VW Jetta: новый электромобиль Volkswagen ID.UNYX 07 показали до презентации (фото)
Опубликованы официальные фото Volkswagen ID.UNYX 07. Электрический 4,8-метровый седан будет выпускаться в версиях мощностью до 340 сил с запасом хода более 600 км.
Новый Volkswagen ID.UNYX 07 презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокар является второй моделью в линейке ID.UNYX. Как и популярный в Украине кроссовер VW ID.UNYX, она будет выпускаться в Китае на предприятии Volkswagen Anhui.
Впрочем, в отличие от кроссовера Volkswagen ID.UNYX, который использует архитектуру МЭО, седан построят на новой электрической платформе.
Дизайн выдержан в духе собрата — с изогнутым капотом, рельефными боковинами и раскосыми фарами, соединенными диодной полосой. Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 07 является альтернативой VW Jetta, ведь имеет схожие размеры.
Габариты Volkswagen ID.UNYX 07:
- длина — 4853 мм;
- ширина — 1852 мм;
- высота — 1566 мм;
- колесная база — 2826 мм.
Салон Volkswagen ID.UNYX 07 рассекретили лишь частично. На фото видно скошенный руль и большой центральный экран. Комплектация включает панорамную крышу и 19-дюймовые диски.
Новый Volkswagen ID.UNYX 07 дебютирует в заднеприводном исполнении мощностью 231 л.с., а позже ожидается 340-сильная полноприводная версия. Для электрокара в CATL разработают новую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, а запас хода превысит 600 км.
Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий заряженный универсал Volkswagen на "бляхах".
Также Фокус рассказал о новом электромобиле Chevrolet Bolt 2026.