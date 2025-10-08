Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)

Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды. Самые популярные электрокары — новые модели китайского производства и подержанные Tesla.

Related video

За сентябрь 2025 года в Украине поставили на учет 9,2 тыс. электромобилей. Это на 16% больше, чем в августе и сразу на 114% превышает показатели сентября прошлого года. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Рост продаж электрокаров обусловлен тем, что с 1 января 2026 года их лишат льгот при растаможке, следовательно, цены на электромобили в Украине вскоре вырастут.

Volkswagen ID.Unyx — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: Volkswagen

Легковых электрокаров зарегистрировано 8967. Из них 2261 (+160%) — новые электромобили, а 6706 (+104%) — подержанные.

Коммерческих электрических моделей приобрели 223, из них 46 — новые. Также поставили на учет два электробуса.

Среди новых электрокаров преобладают авто из Китая. В лидеры вышел электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx.

Важно

На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Skoda: подробности и цены (фото)

Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx — 432 проданных авто. BYD Song Plus — 276. BYD Leopard 3 — 150. Honda e:NS1 — 143. Zeekr 7X — 128.

Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla Motors

В подержанном сегменте лидируют электромобили Tesla.

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 929 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 738. Nissan Leaf — 651. Kia Niro — 431. Renault Zoe — 311.

Кстати, спрос на подержанные автомобили в Украине вырос сразу на треть.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выйдут электрокары от Huawei.