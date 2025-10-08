Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)
Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды. Самые популярные электрокары — новые модели китайского производства и подержанные Tesla.
За сентябрь 2025 года в Украине поставили на учет 9,2 тыс. электромобилей. Это на 16% больше, чем в августе и сразу на 114% превышает показатели сентября прошлого года. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".
Рост продаж электрокаров обусловлен тем, что с 1 января 2026 года их лишат льгот при растаможке, следовательно, цены на электромобили в Украине вскоре вырастут.
Легковых электрокаров зарегистрировано 8967. Из них 2261 (+160%) — новые электромобили, а 6706 (+104%) — подержанные.
Коммерческих электрических моделей приобрели 223, из них 46 — новые. Также поставили на учет два электробуса.
Среди новых электрокаров преобладают авто из Китая. В лидеры вышел электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx.Важно
Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx — 432 проданных авто.
- BYD Song Plus — 276.
- BYD Leopard 3 — 150.
- Honda e:NS1 — 143.
- Zeekr 7X — 128.
В подержанном сегменте лидируют электромобили Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 929 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 738.
- Nissan Leaf — 651.
- Kia Niro — 431.
- Renault Zoe — 311.
Кстати, спрос на подержанные автомобили в Украине вырос сразу на треть.
Также Фокус писал, что на украинский рынок выйдут электрокары от Huawei.