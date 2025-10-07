Спрос на подержанные авто в Украине вырос сразу на треть: какие модели покупают (фото)
Украинцы стали покупать значительно больше авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются компактные модели и электрокары.
За сентябрь первую регистрацию в Украине прошли 23,3 тыс. подержанных автомобилей. Это на 3% больше, чем в августе и сразу на 37% больше, чем за сентябрь прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст завезенных в Украину авто с пробегом — 8,4 года. 45% из них — бензиновые модели. Доля электромобилей составляет 29%, дизельных моделей — 18%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 3%.
Самое популярное подержанное авто в Украине неизменно — это компактный Volkswagen Golf. Также в тройку лидеров попали электромобили Tesla.Важно
Самые популярные авто с пробегом в Украине за сентябрь 2025 года:
- Volkswagen Golf — 1133 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 929.
- Tesla Model 3 — 738.
- Volkswagen Tiguan — 692.
- Renault Megane — 671.
- Nissan Leaf — 651.
- Skoda Octavia — 644.
- Audi Q5 — 630.
- Nissan Rogue — 526.
- Kia Niro — 495.
Всего за 9 месяцев 2025 года в Украине впервые поставили на учет 181,8 тыс. авто с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился электрифицированный кроссовер от Huawei с запасом хода более 1500 км.
Также мы писали, что на украинский рынок выходит новый Subaru Forester.