Спрос на подержанные авто в Украине вырос сразу на треть: какие модели покупают (фото)

Украинцы стали покупать значительно больше авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются компактные модели и электрокары.

За сентябрь первую регистрацию в Украине прошли 23,3 тыс. подержанных автомобилей. Это на 3% больше, чем в августе и сразу на 37% больше, чем за сентябрь прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст завезенных в Украину авто с пробегом — 8,4 года. 45% из них — бензиновые модели. Доля электромобилей составляет 29%, дизельных моделей — 18%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 3%.

Самое популярное подержанное авто в Украине неизменно — это компактный Volkswagen Golf. Также в тройку лидеров попали электромобили Tesla.

Самые популярные авто с пробегом в Украине за сентябрь 2025 года:

Volkswagen Golf — 1133 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 929. Tesla Model 3 — 738. Volkswagen Tiguan — 692. Renault Megane — 671. Nissan Leaf — 651. Skoda Octavia — 644. Audi Q5 — 630. Nissan Rogue — 526. Kia Niro — 495.

Всего за 9 месяцев 2025 года в Украине впервые поставили на учет 181,8 тыс. авто с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

