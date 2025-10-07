Попит на вживані авто в Україні зріс одразу на третину: які моделі купують (фото)

Українці стали купувати значно більше авто з пробігом. Найбільшим попитом користуються компактні моделі та електрокари.

Related video

За вересень першу реєстрацію в Україні пройшли 23,3 тис. вживаних автомобілів. Це на 3% більше, аніж у серпні та одразу на 37% більше, ніж за вересень минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Середній вік завезених в Україну авто з пробігом – 8,4 року. 45% із них – бензинові моделі. Частка електромобілів становить 29%, дизельних моделей – 18%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 3%.

Найпопулярніше вживане авто в Україні незмінне – це компактний Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів потрапили електромобілі Tesla.

Важливо

За рік продажі виросли у 5 разів: на українському авторинку з'явився новий лідер (фото)

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за вересень 2025 року:

Volkswagen Golf – 1133 зареєстрованих авто. Tesla Model Y – 929. Tesla Model 3 – 738. Volkswagen Tiguan – 692. Renault Megane – 671. Nissan Leaf – 651. Skoda Octavia – 644. Audi Q5 – 630. Nissan Rogue – 526. Kia Niro – 495.

Усього за 9 місяців 2025 року в Україні вперше поставили на облік 181,8 тис. авто з пробігом, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електрифікований кросовер від Huawei із запасом ходу понад 1500 км.

Також ми писали, що на український ринок виходить новий Subaru Forester.