Попит на вживані авто в Україні зріс одразу на третину: які моделі купують (фото)
Українці стали купувати значно більше авто з пробігом. Найбільшим попитом користуються компактні моделі та електрокари.
За вересень першу реєстрацію в Україні пройшли 23,3 тис. вживаних автомобілів. Це на 3% більше, аніж у серпні та одразу на 37% більше, ніж за вересень минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Середній вік завезених в Україну авто з пробігом – 8,4 року. 45% із них – бензинові моделі. Частка електромобілів становить 29%, дизельних моделей – 18%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 3%.
Найпопулярніше вживане авто в Україні незмінне – це компактний Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів потрапили електромобілі Tesla.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за вересень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 1133 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y – 929.
- Tesla Model 3 – 738.
- Volkswagen Tiguan – 692.
- Renault Megane – 671.
- Nissan Leaf – 651.
- Skoda Octavia – 644.
- Audi Q5 – 630.
- Nissan Rogue – 526.
- Kia Niro – 495.
Усього за 9 місяців 2025 року в Україні вперше поставили на облік 181,8 тис. авто з пробігом, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
