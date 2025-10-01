За рік продажі виросли у 5 разів: на українському авторинку з'явився новий лідер (фото)

Фахівці підбили підсумки вересня 2025 року, опублікувавши рейтинг автомобільних марок за кількістю продажів машин. Вперше на перше місце вибилася китайська компанія BYD, яка випускає "гібриди" та електромобілі.

Загалом за вересень українці придбали понад 6,8 тисячі нових легкових автівок. Це — на 20% більше, ніж у той самий період минулого року. Якщо ж порівнювати з серпнем, попив зріс лише на 1%. Відповідну статистику 1 жовтня опублікував "УкрАвтопром".

"Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п'ятеро перевищила свій торішній результат. Найближчі конкуренти – Toyota та Volkswagen", — зауважили аналітики.

Електромобілі китайського виробника BYD Фото: BYD Auto

До десятки найкращих увійшли:

BYD — 989 машин (+438% відносно вересня 2024); Toyota — 828 машин (-1%); Volkswagen — 733 машин (+118%); Renault — 471 машин (-13%); Škoda Auto — 467 машин (+5%); BMW — 366 машин (-16%); Hyundai Motor Company — 347 машин (+47%); Zeekr — 248 машин (+103%); Mazda Motor Corporation — 244 машин (+17%); Honda — 216 машин (+50%).

"Вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.UNYX", — зауважили в пості.

Фото Volkswagen ID.UNYX Фото: Volkswagen

Загалом з початку 2025 року в Україні зареєстрували вже 52,9 тисячі нових легкових машин. Це — на 0,3% менше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, 1 жовтня український "Запорожець" відзначає свій 65-й "день народження". Фокус, згадав, які унікальні "фішки" на той час приніс ЗАЗ-965 на радянський і західний авторинок.

