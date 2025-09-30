Виглядають як Range Rover, але дешевші в рази: названо топ-5 супергібридів із Китаю (фото)

Китай представив цілу низку авто, практично ідентичних британським Range Rover. Jaecoo 7 очолив рейтинг найпопулярніших гібридів і увійшов у десятку найбільш продаваних нових машин.

Позашляховики — найпопулярніші авто у Великій Британії: у 2024 році на них припало більше як третина всіх реєстрацій автомобілів. Range Rover — визнаний лідер на ринку, але Китай представив цілу низку практично ідентичних моделей. Газета Express представляє основних конкурентів Range Rover від компаній Jaecoo, Chery і MG.

Моделі Range Rover Evoque продаються майже 80,6 тис. доларів, а новітній Range Rover 2025 року коштує понад 140 000 доларів.

Jaecoo 7

Jaecoo впевнено стартував у Великій Британії: за перший рік на ринку продано 11 681 авто. Позашляховик Jaecoo 7 очолив рейтинг найпопулярніших гібридних автомобілів у серпні та увійшов у десятку найбільш продаваних нових машин.

Позашляховик Jaecoo 7 очолив рейтинг найпопулярніших гібридів

Супергібридна система (SHS) — одна з головних переваг автомобіля, завдяки якій вони проїжджають понад 1100 км на одному заряді. Зовні Jaecoo 7 практично не відрізняються від Range Rover Evoque, але коштують при цьому до 44 000 доларів.

Omoda 7

Базова версія китайської Omoda 7 коштує трохи менше ніж 33 000 доларів, а модель E5 прирівнюється до Jaecoo. У Omoda 7 теж є система Super Hybrid із запасом ходу 1200 км.

У салоні автомобіля встановлено висувний 15,6-дюймовий екран і аудіосистему Sony.

У Omoda 7 є система Super Hybrid

GWM Haval Jolion

GWM Haval Jolion — новий гравець на британському ринку з лютого 2025 року. Позашляховик оснащений 1,5-літровим гібридним двигуном і потужним електродвигуном з поліпшеною функцією економії палива.

GWM Haval Jolion з'явився на британському ринку з лютого 2025 року

Авто оснащене круїз-контролем, системою автоматичного екстреного гальмування та контролю сліпих зон. Це один із найдоступніших позашляховиків на ринку і його ціна стартує від 32 000 доларів.

Chery Tiggo 7

Останньою новинкою на дорогах став Chery Tiggo 7, презентований у серпні. Ціна машини — менше 34 000 доларів, модель дуже схожа на Range Rover Evoque.

Автомобіль зберіг дизайн фар Range Rover з розділеною головною частиною, решітку радіатора, чорні стійки з ефектом даху, що ширяє, і заховані дверні ручки.

Chery Tiggo 7 коштує менше 34 000 доларів

MG ZS

MG (Morris Garages) був британським виробником, але в 2007 році його поглинув китайський бренд SAIC Motor. В останні роки компанія відроджується і ZS став провідним бюджетним SUV.

MG ZS можна купити з 1,5-літровим бензиновим двигуном

Автомобілісти можуть купити його в комплектації з 1,5-літровим бензиновим двигуном і багажником об'ємом 443 літри за 27 000 доларів.

