Выглядят как Range Rover, но дешевле в разы: названы топ-5 супергибридов из Китая (фото)

Внедорожники — самые популярные авто в Великобритании: в 2024 году на них пришлось более трети всех регистраций автомобилей. Range Rover — признанный лидер на рынке, но Китай представил целый ряд практически идентичных моделей. Газета Express представляет основных конкурентов Range Rover от компаний Jaecoo, Chery и MG.

Модели Range Rover Evoque продаются почти 80,6 тыс. долларов, а новейший Range Rover 2025 года стоит более 140 000 долларов.

Jaecoo 7

Jaecoo уверенно стартовал в Великобритании: за первый год на рынке продано 11 681 авто. Внедорожник Jaecoo 7 возглавил рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в августе и вошел в десятку наиболее продаваемых новых машин.

Внедорожник Jaecoo 7 возглавил рейтинг самых популярных гибридов

Супергибридная система (SHS) — одно из главных преимуществ автомобиля, благодаря которой они проезжают более 1100 км на одном заряде. Внешне Jaecoo 7 практически неотличимы от Range Rover Evoque, но стоят при этом до 44 000 долларов.

Omoda 7

Базовая версия китайской Omoda 7 стоит чуть меньше 33 000 долларов, а модель E5 приравнивается к Jaecoo. У Omoda 7 тоже имеется система Super Hybrid с запасом хода 1200 км.

В салоне автомобиля установлен выдвижной 15,6-дюймовый экран и аудиосистема Sony.

У Omoda 7 имеется система Super Hybrid

GWM Haval Jolion

GWM Haval Jolion — новый игрок на британском рынке с февраля 2025 года. Внедорожник оснащен 1,5-литровым гибридным двигателем и мощным электродвигателем с улучшенной функцией экономии топлива.

GWM Haval Jolion появился на британском рынке с февраля 2025 года

Авто оснащено круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения и контроля слепых зон. Это один из самых доступных внедорожников на рынке и его цена стартует от 32 000 долларов.

Chery Tiggo 7

Последней новинкой на дорогах стал Chery Tiggo 7, презентованный в августе. Цена машины — менее 34 000 долларов, модель очень похожа на Range Rover Evoque.

Автомобиль сохранил дизайн фар Range Rover с разделенной головной частью, решетку радиатора, черные стойки с эффектом парящей крыши и спрятанные дверные ручки.

Chery Tiggo 7 стоит менее 34 000 долларов

MG ZS

MG (Morris Garages) был британским производителем, но в 2007 году его поглотил китайский бренд SAIC Motor. В последние годы компания возрождается и ZS стал ведущим бюджетным SUV.

MG ZS можно купить с 1,5-литровым бензиновым двигателем

Автомобилисты могут купить его в комплектации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и багажником объемом 443 литра за 27 000 долларов.

