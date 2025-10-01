"Запорожцю" виповнилося 65: якими "фішками" міг похвалитися перший український легковик (фото)
Український "Запорожець" відзначає свій 65-й "день народження". Цей автомобіль, що започаткував історію українського автопрому, мав кілька "фішок", якими не могли похвалитися інші моделі того часу.
Запорізький завод "Комунар" випустив першу промислову партію ЗАЗ-965 1 жовтня 1960 року. Фокус розповідає, чим особливий перший український легковий автомобіль і в чому він міг "позмагатися" з іномарками.
Історія "Запорожця"
З випуском першої партії ЗАЗ-965 розпочалася історія української автомобільної промисловості, пише AUTO-Consulting. Запорізький автомобільний завод випускав автівки з 1960 по 1998 рік.
Для створення ЗАЗ-965 було вирішено скопіювати італійський FIAT-600. Для випуску нових автівок реконструювали завод "Комунар" у Запоріжжі, де раніше вироблялися комбайни та інша сільськогосподарська техніка. Двигуни виготовляв завод легких дизелів у Мелітополі.
На експорт ЗАЗ-965 постачався під назвою "Ялта". Експортна версія відрізнялася бічними похилими молдингами, покращеною обробкою салону з посиленою шумоізоляцією. Також в салоні була попільничка, а ззовні зліва — дзеркало заднього виду.
Усього з конвеєра зійшли 322 166 автівок ЗАЗ-965 різних модифікацій.
Топ 5 "фішок" ЗАЗ-965
В "Запорожцях" було реалізовано низку технологічних рішень, унікальних для радянського, а в чомусь і для світового автопрому. Серед цікавих особливостей ЗАЗ-965 можна виокремити:
- Вдалу конструкцію та форму — над створенням "Запорожця" працював науково-дослідний інститут, тож автомобіль відрізняється раціональністю з інженерного погляду. Блок силового агрегату компактно розташований в кормі машини та завантажує ведучі колеса, що забезпечує хорошу прохідність. Також ЗАЗ-965 "пролітав" там, де не могли проїхати інші радянські авто, завдяки "яйцеподібній" формі кузова та відсутності елементів, що виступають. Плюсом була й невелика вага автівки в 790 кг — при цьому кузов, зварений з кількох великих відштампованих панелей, був міцнішим за іноземні моделі.
- Повноцінний 4-циліндровий двигун з розходом 5,9 літра на 100 км пробігу — подібний мав лише один конкурент. При цьому "Запорожець" оснастили нескладною системою повітряного охолодження.
- Співвідношення маси та потужності двигуна — ЗАЗ-965 був найкращим серед свого класу за енергоозброєністю: 35 – 31 кг/к. с.
- Легкий демонтаж сидінь — в "Запорожці" передбачили можливість легко та швидко збільшити об'єм багажного відділення, знявши сидіння. Це було особливо корисно для поїздок на дачу чи у відпустки.
- Автономне опалення салону — опалювальна система в "Запорожці" могла працювати окремо від мотора та не спалювати бензин, хоча періодично вона давала збої.
Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ писали, що відомий британський автовиробник Austin повертається на ринок після 37 років відсутності.
Також 26 вересня Фокус розповідав, що спортивну Skoda 70-х відродили у сучасному форматі електрокара.