"Запорожцю" виповнилося 65: якими "фішками" міг похвалитися перший український легковик (фото)

Український "Запорожець" відзначає свій 65-й "день народження". Цей автомобіль, що започаткував історію українського автопрому, мав кілька "фішок", якими не могли похвалитися інші моделі того часу.

Запорізький завод "Комунар" випустив першу промислову партію ЗАЗ-965 1 жовтня 1960 року. Фокус розповідає, чим особливий перший український легковий автомобіль і в чому він міг "позмагатися" з іномарками.

Історія "Запорожця"

З випуском першої партії ЗАЗ-965 розпочалася історія української автомобільної промисловості, пише AUTO-Consulting. Запорізький автомобільний завод випускав автівки з 1960 по 1998 рік.

Для створення ЗАЗ-965 було вирішено скопіювати італійський FIAT-600. Для випуску нових автівок реконструювали завод "Комунар" у Запоріжжі, де раніше вироблялися комбайни та інша сільськогосподарська техніка. Двигуни виготовляв завод легких дизелів у Мелітополі.

З 1960 по 1998 рік було випущено 322 166 "Запорожців" Фото: Flickr

На експорт ЗАЗ-965 постачався під назвою "Ялта". Експортна версія відрізнялася бічними похилими молдингами, покращеною обробкою салону з посиленою шумоізоляцією. Також в салоні була попільничка, а ззовні зліва — дзеркало заднього виду.

Усього з конвеєра зійшли 322 166 автівок ЗАЗ-965 різних модифікацій.

Експортний ZAZ-965 відрізняється похилими молдингами та дзеркалом заднього виду Фото: Flickr

Топ 5 "фішок" ЗАЗ-965

В "Запорожцях" було реалізовано низку технологічних рішень, унікальних для радянського, а в чомусь і для світового автопрому. Серед цікавих особливостей ЗАЗ-965 можна виокремити:

Вдалу конструкцію та форму — над створенням "Запорожця" працював науково-дослідний інститут, тож автомобіль відрізняється раціональністю з інженерного погляду. Блок силового агрегату компактно розташований в кормі машини та завантажує ведучі колеса, що забезпечує хорошу прохідність. Також ЗАЗ-965 "пролітав" там, де не могли проїхати інші радянські авто, завдяки "яйцеподібній" формі кузова та відсутності елементів, що виступають. Плюсом була й невелика вага автівки в 790 кг — при цьому кузов, зварений з кількох великих відштампованих панелей, був міцнішим за іноземні моделі. Повноцінний 4-циліндровий двигун з розходом 5,9 літра на 100 км пробігу — подібний мав лише один конкурент. При цьому "Запорожець" оснастили нескладною системою повітряного охолодження. Співвідношення маси та потужності двигуна — ЗАЗ-965 був найкращим серед свого класу за енергоозброєністю: 35 – 31 кг/к. с. Легкий демонтаж сидінь — в "Запорожці" передбачили можливість легко та швидко збільшити об'єм багажного відділення, знявши сидіння. Це було особливо корисно для поїздок на дачу чи у відпустки. Автономне опалення салону — опалювальна система в "Запорожці" могла працювати окремо від мотора та не спалювати бензин, хоча періодично вона давала збої.

ЗАЗ-965 оснащували повноцінним 4-циліндровим двигуном Фото: Flickr

