Відомий британський автовиробник повертається після 37 років відсутності на ринку (фото)

Знамениту британську марку Austin повертають до життя. Першою її моделлю стане сучасна версія компактного Seven 1922 року.

Бренд Austin відроджують у Великій Британії. Невдовзі у виробництво надійде компактний спорткар Austin Arrow 2 у ретростилі вартістю 31 000 фунтів стерлінгів ($41 500). Про це повідомляє сайт Car Expert.

Arrow 2 — сучасна версія знаменитої моделі Austin Seven, яка у 1920-х зробила марку надзвичайно популярною. Примітно, що для відтворення обрали рідкісну її версію в кузові родстер.

Електрокар стартує до сотні за 7,8 с

Новий Austin Arrow 2 – компактний двомісний спорткар з відкритими колесами. У нього немає даху, вікон чи дверей, а замість лобового скла – невеличкі козирки. Маса авто становить усього 605 кг.

Хоча дизайн Austin Arrow 2 – родом із 1920-х, начинка авто цілком сучасна. Спорткар отримав електромотор на 20,5 к. с. та батарею ємністю 20 кВт∙год. Легке авто здатне розвинути 100 км/год, причому розганяється до сотні лише за 7,8 с. Запас ходу становить 160 км.

Компанія Austin Motor – один із найстаріших британських автовиробників. Вона виробляла автомобілі з 1905 по 1988 рік. Саме під брендом Austin випускали найперший Mini.

