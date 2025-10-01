"Запорожцу" исполнилось 65: какими "фишками" могла похвастаться первая украинская легковушка (фото)
Украинский "Запорожец" отмечает свой 65-й "день рождения". Этот автомобиль, положивший начало истории украинского автопрома, имел несколько "фишек", которыми не могли похвастаться другие модели того времени.
Запорожский завод "Коммунар" выпустил первую промышленную партию ЗАЗ-965 1 октября 1960 года. Фокус рассказывает, чем особенный первый украинский легковой автомобиль и в чем он мог "посоревноваться" с иномарками.
История "Запорожца"
С выпуском первой партии ЗАЗ-965 началась история украинской автомобильной промышленности, пишет AUTO-Consulting. Запорожский автомобильный завод выпускал автомобили с 1960 по 1998 год.
Для создания ЗАЗ-965 было решено скопировать итальянский FIAT-600. Для выпуска новых автомобилей реконструировали завод "Коммунар" в Запорожье, где ранее производились комбайны и другая сельскохозяйственная техника. Двигатели изготавливал завод легких дизелей в Мелитополе.
На экспорт ЗАЗ-965 поставлялся под названием "Ялта". Экспортная версия отличалась боковыми наклонными молдингами, улучшенной отделкой салона с усиленной шумоизоляцией. Также в салоне была пепельница, а снаружи слева — зеркало заднего вида.
Всего с конвейера сошли 322 166 автомобилей ЗАЗ-965 различных модификаций.
Топ 5 "фишек" ЗАЗ-965
В "Запорожцах" был реализован ряд технологических решений, уникальных для советского, а в чем-то и для мирового автопрома. Среди интересных особенностей ЗАЗ-965 можно выделить:
- Удачную конструкцию и форму - над созданием "Запорожца" работал научно-исследовательский институт, поэтому автомобиль отличается рациональностью с инженерной точки зрения. Блок силового агрегата компактно расположен в корме машины и загружает ведущие колеса, что обеспечивает хорошую проходимость. Также ЗАЗ-965 "пролетал" там, где не могли проехать другие советские авто, благодаря "яйцевидной" форме кузова и отсутствию выступающих элементов. Плюсом был и небольшой вес машины в 790 кг — при этом кузов, сваренный из нескольких больших отштампованных панелей, был крепче иностранных моделей.
- Полноценный 4-цилиндровый двигатель с расходом 5,9 литра на 100 км пробега — подобный имел только один конкурент. При этом "Запорожец" оснастили несложной системой воздушного охлаждения.
- Соотношение массы и мощности двигателя — ЗАЗ-965 был лучшим среди своего класса по энерговооруженности: 35 — 31 кг/к. с.
- Легкий демонтаж сидений - в "Запорожце" предусмотрели возможность легко и быстро увеличить объем багажного отделения, сняв сиденья. Это было особенно полезно для поездок на дачу или в отпуск.
- Автономное отопление салона — отопительная система в "Запорожце" могла работать отдельно от мотора и не сжигать бензин, хотя периодически она давала сбои.
