Знаменитую спортивную Skoda 70-х возродили в современном формате (фото)

Знаменитое купе Skoda 110 R 1970 года получило современного преемника. Новая версия спортивной модели стала электрической.

Новая Skoda 110 R разработана к 55-летию модели, а автором проекта является дизайнер чешской марки Ричард Швец. Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Купе отличается рубленым дизайном Фото: Skoda

Современный спорткар Skoda 110 R выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid и кое в чем напоминает прототип электрической Skoda Octavia, который презентовали недавно.

В дизайне купе Skoda 110 R преобладают рубленые линии. У него длинный капот, высокая оконная линия и большие углы наклона передних и задних стоек крыши. Сохранены и отдельные черты оригинальной модели вроде задних воздухозаборников.

Фото: Skoda

Вместе с тем, есть в дизайне и современные черты вроде диодной оптики, больших колесных дисков или подсветки логотипов. Характеристики Skoda 110 R не раскрывают — отмечается лишь, что купе является электрокаром.

Дизайнер Ричард Швец и классическая Skoda 110 R 1970 года Фото: Skoda

Оригинальный спорткар Skoda 110 R выпускался с 1970 по 1980 год. Заднемоторное купе часто называли восточноевропейским Porsche. Автомобиль оснащен 1,1-литровым 45-сильным двигателем и способен развить 145 км/ч. Также были созданы гоночные версии модели 130 RS и 180 RS, которые неплохо проявили себя в соревнованиях.

Кстати, недавно современную электрическую версию получила и Skoda Favorit.

Также Фокус рассказывал о возрожденном фургоне Citroen Type H 50-х годов.