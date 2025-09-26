Знамениту спортивну Skoda 70-х відродили у сучасному форматі (фото)
Знамените купе Skoda 110 R 1970 року отримало сучасного наступника. Нова версія спортивної моделі стала електричною.
Нова Skoda 110 R розроблена до 55-річчя моделі, а автором проєкту є дизайнер чеської марки Річард Швец. Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.
Сучасний спорткар Skoda 110 R витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid та в дечому нагадує прототип електричної Skoda Octavia, який презентували нещодавно.
У дизайні купе Skoda 110 R переважають рубані лінії. У нього довгий капот, висока віконна лінія та великі кути нахилу передніх і задніх стійок даху. Збережені й окремі риси оригінальної моделі на кшталт задніх повітрозбірників.
Разом із тим, є в дизайні й сучасні риси на кшталт діодної оптики, великих колісних дисків чи підсвічування логотипів. Характеристики Skoda 110 R не розкривають – зазначається лише, що купе є електрокаром.
Оригінальний спорткар Skoda 110 R випускали з 1970 по 1980 рік. Задньомоторне купе часто називали східноєвропейським Porsche. Автомобіль оснащений 1,1-літровим 45-сильним двигуном і здатен розвинути 145 км/год. Також створили гоночні версії моделі 130 RS і 180 RS, які непогано проявили себе у змаганнях.
До речі, нещодавно сучасну електричну версію отримала і Skoda Favorit.
Також Фокус розповідав про відроджений фургон Citroen Type H 50-х років.