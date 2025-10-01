Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

За год продажи выросли в 5 раз: на украинском авторынке появился новый лидер (фото)

УкрАвтопром опубликовал рейтинг марок машин по количеству продаж в сентябре 2025 года
Иллюстративное фото. Украинцы все чаще выбирают электромобили | Фото: Alamy

Специалисты подвели итоги сентября 2025 года, опубликовав рейтинг автомобильных марок по количеству продаж машин. Впервые на первое место выбилась китайская компания BYD, которая выпускает "гибриды" и электромобили.

Related video

Всего за сентябрь украинцы приобрели более 6,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это — на 20% больше, чем в тот же период прошлого года. Если же сравнивать с августом, попил вырос лишь на 1%. Соответствующую статистику 1 октября опубликовал "УкрАвтопром".

"Впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты — Toyota и Volkswagen", — отметили аналитики.

В Украине набирает популярность китайская марка машин BYD
Электромобили китайского производителя BYD — электромобили китайского производителя
Фото: BYD Auto

В десятку лучших вошли:

  1. BYD — 989 машин (+438% относительно сентября 2024 года);
  2. Toyota — 828 машин (-1%);
  3. Volkswagen — 733 машин (+118%);
  4. Renault — 471 машин (-13%);
  5. Škoda Auto — 467 машин (+5%);
  6. BMW — 366 машин (-16%);
  7. Hyundai Motor Company — 347 машин (+47%);
  8. Zeekr — 248 машин (+103%);
  9. Mazda Motor Corporation — 244 машин (+17%);
  10. Honda — 216 машин (+50%).

"Впервые бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.UNYX", — отметили в посте.

Бестселлером сентября 2025 года в Украине стал Volkswagen ID.UNYX
Фото Volkswagen ID.UNYX
Фото: Volkswagen

Всего с начала 2025 года в Украине зарегистрировали уже 52,9 тысячи новых легковых машин. Это — на 0,3% меньше, чем в 2024 году.

Напомним, 1 октября украинский "Запорожец" отмечает свой 65-й "день рождения". Фокус, вспомнил, какие уникальные "фишки" на то время принес ЗАЗ-965 на советский и западный авторынок.

В издании Express опубликовали рейтинг из 7 самых популярных "гибридов", которые являются альтернативами британских внедорожников Range Rover.