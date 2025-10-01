За год продажи выросли в 5 раз: на украинском авторынке появился новый лидер (фото)

Специалисты подвели итоги сентября 2025 года, опубликовав рейтинг автомобильных марок по количеству продаж машин. Впервые на первое место выбилась китайская компания BYD, которая выпускает "гибриды" и электромобили.

Всего за сентябрь украинцы приобрели более 6,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это — на 20% больше, чем в тот же период прошлого года. Если же сравнивать с августом, попил вырос лишь на 1%. Соответствующую статистику 1 октября опубликовал "УкрАвтопром".

"Впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты — Toyota и Volkswagen", — отметили аналитики.

Электромобили китайского производителя BYD — электромобили китайского производителя Фото: BYD Auto

В десятку лучших вошли:

BYD — 989 машин (+438% относительно сентября 2024 года); Toyota — 828 машин (-1%); Volkswagen — 733 машин (+118%); Renault — 471 машин (-13%); Škoda Auto — 467 машин (+5%); BMW — 366 машин (-16%); Hyundai Motor Company — 347 машин (+47%); Zeekr — 248 машин (+103%); Mazda Motor Corporation — 244 машин (+17%); Honda — 216 машин (+50%).

"Впервые бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.UNYX", — отметили в посте.

Фото Volkswagen ID.UNYX Фото: Volkswagen

Всего с начала 2025 года в Украине зарегистрировали уже 52,9 тысячи новых легковых машин. Это — на 0,3% меньше, чем в 2024 году.

