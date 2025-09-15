ВСУ — в приоритете: Гетманцев объяснил, почему отменят льготы на электромобили в Украине

Льготы на электромобили отменят с 1 января 2026 года. В приоритете власти — не экология, а финансирование Вооруженных Сил Украины.

В Украине не планируют продлевать налоговые льготы на электромобили на 2026 год. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

Народный депутат категорически против продления льгот на электромобили в Украине и не видит никаких аргументов в их пользу. Такой же позиции придерживается и министр финансов Сергей Марченко.

"Я вообще не понимаю, почему обсуждается этот вопрос. Была предоставлена льгота, срок ее действия закончился, продолжать ее никто не обещал. Нет ни одного аргумента для продолжения льгот", — отметил Даниил Гетманцев.

Председатель парламентского комитета привел два аргумента в поддержку своей позиции. Во-первых конкурентоспособность товара, по его мнению, должен определять рынок, а не государство, предоставляя льготы.

Во-вторых, Даниил Гетманцев считает приоритетом финансирование армии, а не заботу об экологии, которой часто импортеры объясняют стремление сохранить льготы на электромобили в Украине.

Напомним, что льготную растаможку электромобилей ввели в 2018 году. Электрические модели полностью освобождены от пошлины и НДС, а акциз составляет всего 1 евро с 1 кВт∙ч емкости батареи. Именно благодаря таким условиям спрос на электромобили в Украине резко увеличился в последние годы.

