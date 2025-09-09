Поддержите нас UA
В Украине стремительно растут продажи электрокаров: какие модели покупают (фото)

электрокары в Украине
В Украине растет спрос на электрокары в Украине | Фото: Motor1.com

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. Наибольшим спросом пользуются новые электрокары из Китая и подержанные Tesla.

За август 2025 года в Украине поставили на учет более 7,9 тыс. электромобилей. Это на 13% больше, чем в июле и сразу на 22,5% больше, чем в августе прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Высокий спрос на электромобили в Украине частично обусловлен тем, что с 2026 года их лишат льгот при растаможке. Многие украинцы спешат приобрести электрические модели, пока они освобождены от НДС.

BYD Song Plus
BYD Song Plus — самый популярный новый электромобиль в Украине
Фото: BYD Auto

Из общего количества 7770 — легковые электрокары. Из них 1888 являются новыми (рост 19%), а 5882 — бывшие в употреблении (+12%). Коммерческих электромобилей зарегистрировали 175 и новыми из них были только 24 авто.

В новом сегменте самые популярные электромобили — модели китайского производства BYD Song Plus и Volkswagen ID.Unyx.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за август 2025 года:

  1. BYD Song Plus — 358 проданных авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx — 206 ед.
  3. Honda e:NS1 — 202 ед.
  4. BYD Sea Lion 07 — 154 ед.
  5. Audi Q4 e-tron — 109 ед.
В подержанном сегменте лидируют электрокары Tesla и Nissan Leaf.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте
Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y — 827 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model 3 — 651 ед.
  3. Nissan Leaf — 562 ед.
  4. Kia Niro EV — 367 ед.
  5. Renault Zoe — 263 ед.

