В Украине стремительно растут продажи электрокаров: какие модели покупают (фото)
Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. Наибольшим спросом пользуются новые электрокары из Китая и подержанные Tesla.
За август 2025 года в Украине поставили на учет более 7,9 тыс. электромобилей. Это на 13% больше, чем в июле и сразу на 22,5% больше, чем в августе прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Высокий спрос на электромобили в Украине частично обусловлен тем, что с 2026 года их лишат льгот при растаможке. Многие украинцы спешат приобрести электрические модели, пока они освобождены от НДС.
Из общего количества 7770 — легковые электрокары. Из них 1888 являются новыми (рост 19%), а 5882 — бывшие в употреблении (+12%). Коммерческих электромобилей зарегистрировали 175 и новыми из них были только 24 авто.
В новом сегменте самые популярные электромобили — модели китайского производства BYD Song Plus и Volkswagen ID.Unyx.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за август 2025 года:
- BYD Song Plus — 358 проданных авто.
- Volkswagen ID.Unyx — 206 ед.
- Honda e:NS1 — 202 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 154 ед.
- Audi Q4 e-tron — 109 ед.
В подержанном сегменте лидируют электрокары Tesla и Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 827 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 651 ед.
- Nissan Leaf — 562 ед.
- Kia Niro EV — 367 ед.
- Renault Zoe — 263 ед.
