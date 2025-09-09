В Украине стремительно растут продажи электрокаров: какие модели покупают (фото)

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. Наибольшим спросом пользуются новые электрокары из Китая и подержанные Tesla.

За август 2025 года в Украине поставили на учет более 7,9 тыс. электромобилей. Это на 13% больше, чем в июле и сразу на 22,5% больше, чем в августе прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Высокий спрос на электромобили в Украине частично обусловлен тем, что с 2026 года их лишат льгот при растаможке. Многие украинцы спешат приобрести электрические модели, пока они освобождены от НДС.

BYD Song Plus — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: BYD Auto

Из общего количества 7770 — легковые электрокары. Из них 1888 являются новыми (рост 19%), а 5882 — бывшие в употреблении (+12%). Коммерческих электромобилей зарегистрировали 175 и новыми из них были только 24 авто.

В новом сегменте самые популярные электромобили — модели китайского производства BYD Song Plus и Volkswagen ID.Unyx.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за август 2025 года:

BYD Song Plus — 358 проданных авто. Volkswagen ID.Unyx — 206 ед. Honda e:NS1 — 202 ед. BYD Sea Lion 07 — 154 ед. Audi Q4 e-tron — 109 ед.

В подержанном сегменте лидируют электрокары Tesla и Nissan Leaf.

Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 827 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 651 ед. Nissan Leaf — 562 ед. Kia Niro EV — 367 ед. Renault Zoe — 263 ед.

