В Україні стрімко зростають продажі електрокарів: які моделі купують (фото)

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. Найбільшим попитом користуються нові електрокари з Китаю та вживані Tesla.

За серпень 2025 року в Україні поставили на облік понад 7,9 тис. електромобілів. Це на 13% більше, аніж у липні та одразу на 22,5% більше, ніж у серпні минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Високий попит на електромобілі в Україні частково обумовлений тип, що із 2026 року їх позбавлять пільг при розмитненні. Чимало українців поспішають придбати електричні моделі, поки вони звільнені від ПДВ.

BYD Song Plus — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: BYD Auto

Із загальної кількості 7770 – легкові електрокари. Із них 1888 є новими (ріст 19%), а 5882 – вживані (+12%). Комерційних електромобілів зареєстрували 175 і новими з ними були лише 24 авто.

У новому сегменті найпопулярніші електромобілі — моделі китайського виробництва BYD Song Plus та Volkswagen ID.Unyx.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за серпень 2025 року:

BYD Song Plus – 358 проданих авто. Volkswagen ID.Unyx – 206 од. Honda e:NS1 – 202 од. BYD Sea Lion 07 – 154 од. Audi Q4 e-tron – 109 од.

У вживаному сегменті лідирують електрокари Tesla і Nissan Leaf.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y – 827 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 651 од. Nissan Leaf – 562 од. Kia Niro EV – 367 од. Renault Zoe – 263 од.

