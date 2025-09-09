Підтримайте нас RU
В Україні стрімко зростають продажі електрокарів: які моделі купують (фото)

електрокари в Україні
В Україні зростає попит на електрокари | Фото: Motor1.com

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. Найбільшим попитом користуються нові електрокари з Китаю та вживані Tesla.

За серпень 2025 року в Україні поставили на облік понад 7,9 тис. електромобілів. Це на 13% більше, аніж у липні та одразу на 22,5% більше, ніж у серпні минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Високий попит на електромобілі в Україні частково обумовлений тип, що із 2026 року їх позбавлять пільг при розмитненні. Чимало українців поспішають придбати електричні моделі, поки вони звільнені від ПДВ.

BYD Song Plus
BYD Song Plus — найпопулярніший новий електромобіль в Україні
Фото: BYD Auto

Із загальної кількості 7770 – легкові електрокари. Із них 1888 є новими (ріст 19%), а 5882 – вживані (+12%). Комерційних електромобілів зареєстрували 175 і новими з ними були лише 24 авто.

У новому сегменті найпопулярніші електромобілі — моделі китайського виробництва BYD Song Plus та Volkswagen ID.Unyx.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за серпень 2025 року:

  1. BYD Song Plus – 358 проданих авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx – 206 од.
  3. Honda e:NS1 – 202 од.
  4. BYD Sea Lion 07 – 154 од.
  5. Audi Q4 e-tron – 109 од.
Важливо
У вживаному сегменті лідирують електрокари Tesla і Nissan Leaf.

Tesla Model Y
Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті
Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Tesla Model Y – 827 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 – 651 од.
  3. Nissan Leaf – 562 од.
  4. Kia Niro EV – 367 од.
  5. Renault Zoe – 263 од.

