В Україні стрімко зростають продажі електрокарів: які моделі купують (фото)
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. Найбільшим попитом користуються нові електрокари з Китаю та вживані Tesla.
За серпень 2025 року в Україні поставили на облік понад 7,9 тис. електромобілів. Це на 13% більше, аніж у липні та одразу на 22,5% більше, ніж у серпні минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Високий попит на електромобілі в Україні частково обумовлений тип, що із 2026 року їх позбавлять пільг при розмитненні. Чимало українців поспішають придбати електричні моделі, поки вони звільнені від ПДВ.
Із загальної кількості 7770 – легкові електрокари. Із них 1888 є новими (ріст 19%), а 5882 – вживані (+12%). Комерційних електромобілів зареєстрували 175 і новими з ними були лише 24 авто.
У новому сегменті найпопулярніші електромобілі — моделі китайського виробництва BYD Song Plus та Volkswagen ID.Unyx.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за серпень 2025 року:
- BYD Song Plus – 358 проданих авто.
- Volkswagen ID.Unyx – 206 од.
- Honda e:NS1 – 202 од.
- BYD Sea Lion 07 – 154 од.
- Audi Q4 e-tron – 109 од.
У вживаному сегменті лідирують електрокари Tesla і Nissan Leaf.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 827 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 651 од.
- Nissan Leaf – 562 од.
- Kia Niro EV – 367 од.
- Renault Zoe – 263 од.
