Які вживані авто обирають українці: найпопулярніші моделі (фото)

Українці активно імпортують авто з пробігом. Найбільшим попитом користуються компактні моделі С-класу та електромобілі.

За серпень в Україні вперше поставили на облік 22,7 тис. авто з пробігом, що на 1% більше, аніж у липні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf — найпопулярніше авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Середній вік імпортованих вживаних авто становить 8,4 року. Майже половина з них (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів склала 26%, дизельних моделей — 17%, гібридів — 6%, а авто з ГБО – 3%.

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні — моделі С-класу та електрокари. Лідерами у сегменті є Volkswagen Golf і Tesla Model Y.

Попит на вживані Tesla Model Y зростає Фото: Tesla Motors

Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2025 року:

Volkswagen Golf – 1002 проданих авто. Tesla Model Y – 827 од. Volkswagen Tiguan – 703 од. Renault Megane – 687 од. Tesla Model 3 – 651 од. Skoda Octavia – 650 од. Audi Q5 – 640 од. Nissan Rogue – 633 од. Nissan Leaf – 562 од. Volkswagen Pasat – 456 од.

Усього за 8 місяців 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 158,5 тис. авто з пробігом, що на 0,3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

