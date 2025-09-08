Які вживані авто обирають українці: найпопулярніші моделі (фото)
Українці активно імпортують авто з пробігом. Найбільшим попитом користуються компактні моделі С-класу та електромобілі.
За серпень в Україні вперше поставили на облік 22,7 тис. авто з пробігом, що на 1% більше, аніж у липні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Середній вік імпортованих вживаних авто становить 8,4 року. Майже половина з них (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів склала 26%, дизельних моделей — 17%, гібридів — 6%, а авто з ГБО – 3%.Важливо
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні — моделі С-класу та електрокари. Лідерами у сегменті є Volkswagen Golf і Tesla Model Y.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 1002 проданих авто.
- Tesla Model Y – 827 од.
- Volkswagen Tiguan – 703 од.
- Renault Megane – 687 од.
- Tesla Model 3 – 651 од.
- Skoda Octavia – 650 од.
- Audi Q5 – 640 од.
- Nissan Rogue – 633 од.
- Nissan Leaf – 562 од.
- Volkswagen Pasat – 456 од.
Усього за 8 місяців 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 158,5 тис. авто з пробігом, що на 0,3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
