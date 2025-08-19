В Україні зріс попит на авто зі США: які "битки" купують найчастіше (фото)

Вживані авто зі США в Україні знову стають популярними. Найчастіше завозять електромобілі Tesla після ДТП.

За липень 2025 року в Україні придбали майже 4,8 тис. авто зі США, що на 15% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Як і раніше, зазвичай до України завозять не надто старі вживані авто зі США (середній вік — 5,5 року), проте після ДТП — так звані "битки".

Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla

Найбільшим попитом стали користуватися електромобілі зі США — їх завезли 43% від загальної кількості машин. Частка бензинових авто становить 41%, гібридів — 8%, а дизельних моделей і авто з ГБО — по 4%.

Найпопулярніші авто зі США — електромобілі Tesla: вони займають перші два місця в топ-5 моделей-лідерів. Також користуються попитом компактні кросовери.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за липень 2025 року:

Tesla Model Y – 711 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 555 од. Ford Escape – 347 од. Nissan Rogue – 260 од. BMW X5 – 227 од.

Між іншим, в Україні продемонстрували стрімке зростання і продажі авто з Китаю, причому із КНР теж завозять переважно електрокари.

Також Фокус розповідав, що на українському ринку падає попит на дизельні автомобілі.