В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: які моделі активно купують (фото)

Українці стали купувати значно більше авто з Китаю. Найбільшим попитом користуються недорогі електромобілі.

За липень 2025 року в Україні поставили на облік 2072 авто з Китаю, що одразу на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Примітно, що 89% проданих авто з Китаю в Україні — електромобілі. Це один із небагатьох сегментів вітчизняного авторинку, в якому переважають нові авто.

Електрокар Honda e:NS1 користується попитом Фото: Honda

Найпопулярніші авто з Китаю за липень – BYD, Honda та Volkswagen. Як у новому, так і у вживаному сегменті лідирує електрокросовер BYD Song Plus.

Нових авто з КНР за минулий місяць продали 1707, що на 52% більше, аніж у липні 2024 року.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за липень 2025 року:

BYD Song Plus – 391 продане авто. Honda e:NS1 – 206 од. Volkswagen ID.Unyx – 131 од. Zeekr 7X – 104 од. Audi Q4 – 89 од.

Вживаних авто з КНР зареєстрували 365, тобто на 40% більше, аніж торік.

Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю в Україні:

BYD Song Plus – 28 зареєстрованих авто. Audi Q4 – 27 од. BYD Sea Lion 07 – 24 од. Polestar 2 – 23 од. Zeekr 001 – 22 од.

