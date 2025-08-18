В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: які моделі активно купують (фото)
Українці стали купувати значно більше авто з Китаю. Найбільшим попитом користуються недорогі електромобілі.
За липень 2025 року в Україні поставили на облік 2072 авто з Китаю, що одразу на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Примітно, що 89% проданих авто з Китаю в Україні — електромобілі. Це один із небагатьох сегментів вітчизняного авторинку, в якому переважають нові авто.
Найпопулярніші авто з Китаю за липень – BYD, Honda та Volkswagen. Як у новому, так і у вживаному сегменті лідирує електрокросовер BYD Song Plus.
Нових авто з КНР за минулий місяць продали 1707, що на 52% більше, аніж у липні 2024 року.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за липень 2025 року:
- BYD Song Plus – 391 продане авто.
- Honda e:NS1 – 206 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 131 од.
- Zeekr 7X – 104 од.
- Audi Q4 – 89 од.
Вживаних авто з КНР зареєстрували 365, тобто на 40% більше, аніж торік.
Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю в Україні:
- BYD Song Plus – 28 зареєстрованих авто.
- Audi Q4 – 27 од.
- BYD Sea Lion 07 – 24 од.
- Polestar 2 – 23 од.
- Zeekr 001 – 22 од.
